A sztárok gyakran veszik igénybe a plasztikai sebészek által nyújtott lehetőségeket és van, aki igyekszik ebben az esetben is a minél természetesebb eredményre törekedni, míg olyan is akad, aki nem ismer határokat. Madonna esetében például az utóbbi jellemző, a popsztár ugyanis nemcsak a beavatkozások elkötelezett híve, de a fiatalító filtereket is folyamatosan alkalmazza. Nem beszélve Tom Cruise-ról, akiről legutóbbi fotója elég árulkodó képet mutat: a sztár arcából távozhatott a botox hatása, aminek eredményeképp teljesen másképp fest, mint előtte...

A sort pedig folytathatnánk rel, aki legtöbbször kihívó öltözködése miatt kerül a középpontba. Legutóbbi fotóin amellett, hogy újra testhezálló szettben és push-up melltartóban mutatkozik, még egy dolog feltűnően más rajta, ami már a rajongóknak is szemet szúrt. Az énekesnő arca eltér a tőle megszokottól: és ha jobban megnézzük a képet, látható, hogy a felső ajka ezúttal sokkal vastagabb az alsónál.

Mindössze ez a kis részlet is hatalmas befolyással van az arc egészére, épp ezért tűnik teljesen másnak, mint amit eddig megszokhattunk. Nicole természetesen továbbra is gyönyörű, csak egy kicsit továbbment ajakfeltöltés terén, mint ahogy azt eddig megszokhattuk.

