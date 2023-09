Te is agyonsózod az ételt? Pedig a sószegény étkezés 20%-kal csökkenti ennek a betegségnek a kialakulási esélyét

Tudjuk, hogy só nélkül a legtöbb étel ízetlen és ez a dolog adja meg igazán az élvezeti értékét, de ez nem jelenti azt, hogy nem kellene mértékkel fogyasztani, sőt! Arról már korábban is készültek tanulmányok, hogy a nagymértékű sófogyasztás milyen negatív hatással lehet az érfalakra, szívproblémákat okozhat, mert növeli a szív- és érrendszeri betegségek kialakulását.

Most az Egyesült Királyság Biobank adatait felhasználó új tanulmány világított rá arra, hogy a sóbevitel kismértékű csökkentése is előnyös lehet, mert csökkenti a szívproblémák és a stroke kialakulásának kockázatát. A szakértők most megállapították, hogy mekkora változást hozhat a szív egészsége szempontjából, ha csökkented a sózás mértékét, esetleg teljesen elhagyod a sót az étkezéseidből.

A kutatók azt találták, hogy azoknál, akik soha nem használnak sót, 18%-kel kisebb a valószínűsége a pitvarfibrilláció kialakulásának, mint azoknál, akik folyamatosan sóznak. Egyébként a betegséggel diagnosztizáltat száma Angliában az elmúlt évtizedben 50%-kal megemelkedett. A pitvarfibrilláció egyébként abnormálisan gyors szívverést okoz, gyakran szédüléshez, légszomjhoz és fáradtsághoz vezet.

„Tanulmányunk azt mutatja, hogy a só ritkább adagolása csökkenti a pitvarfibrilláció kialakulásának kockázatát”

– mondja a vezető szerző, Dr. Yoon Jung Park. A tanulmány egyébként több mint 500 ezer 40 és 70 év közötti fő bevonásával készült és a 2006, illetve 2010 közötti időszakot foglalta magába. A felmérésből kizárták azokat, akiknek már volt pitvarfibrillációja, koszorúér betegsége, esetleg más érrendszeri megbetegedése a kutatás kezdetekor. Mindenkitől megkérdezték, mikor sózzák meg az ételt, ok pedig a következő lehetőségek közül választhattak: soha/ritkán, néha, általában, mindig. Az eredmények pedig azt mutatják, hogy még azoknál is kisebb a betegség kialakulásának kockázata 12%-kal, akik csak általában adják hozzá a sót az ételeikhez, nem minden egyes alkalommal.

Ez a kutatás egy jó emlékeztető arra, hogy egy kicsi változtatással is sokat tehetünk az egészségünkért, szakértők szerint legfeljebb 6 gramm sót együnk naponta, és ha csak tehetjük, kerüljük az ételek extra sózását étkezés előtt.

Adunk pár szuper recept ötletet is:

Forrás: Guardian