August, vagy ahogy gazdái hívják, Augie április 24-én töltötte be a 20. életévét, amely igencsak szép kornak számít fajtársai között. Ezzel pedig kiérdemelte a világ legidősebb retrievere címet, amelyet gazdái büszkén meg is mutattak a Facebook-on, pontosabban annak a tennesseei menhelynek az oldalán, ahol jelenleg is él. A nagy napról rengeteg oldal számolt be, hiszen ilyen magas kort megélt kutyáról egyetlen egyszer lehetett hallani, méghozzá egy Maggie nevű kutyáról, aki 30 évig élt egy farmon.

A szépséges öreg retriever úr büszkén pózolt a fotókon, ami nem is csoda, ugyanis átlagosan 10-12 évet élnek a hozzá hasonló retriever négylábúak, amire ő szó szerint ráduplázott. August egyébként teljesen egészséges, imád sétálni és természetesen enni is.

