Ő a világ első transznemű nője, aki elindult a Miss USA szépségversenyén: gyerekkorában sokszor bántották

Kataluna Enriquez egy 30 éves filippínó-amerikai modell és divattervező, aki történelmet írt azzal, hogy a világon az első transznemű, aki részt vehetett a Miss USA szépségversenyén. Persze Katalunának egyáltalán nem volt könnyű dolga, amire eljutott a világot jelentő deszkákig!



Kataluna már gyerekkorában tudta, hogy különbözik, és valamiért más, mint a többiek. Ezt az is nehezítette, hogy a Fülöp-szigeteken nőtt fel, ahol a katolikus vallás erősen jelen volt. Gyerekkorában gyakran rászóltak, hogy ne játsszon a nővére játékaival, és ne viselje a ruháit. 10 évesen az Egyesült Államokba költözött, ahol új nyelvet és kultúrát kellett elsajátítania, a dolgok viszont sajnos még nehezebbek lettek, amikor is kiderült, hogy transznemű, sokan kezdték őt bántani.



Élete első szépségversenyén 2015-ben, négy évvel nemátalakító műtéte után indult, hogy visszanyerje önbizalmát. És bár korábban a versenyeket a nők tárgyiasításának tekintette Kataluna, ma már abszolút úgy látja, hogy ezekben a nőkben sokkal több van, mint a szépségük.

forrás: Getty Images Kataluna Enriquez 2021-ben Las Vegasban

Első versenyén még nem tudta, hogyan öltözködjön, így ő maga készítette a ruháit, amik a színpadon elkezdtek szétesni. Később megtanult jobban öltözködni és elindította a saját divatmárkáját is, a Kataluna Kouture-t! A divat mindig is kommunikációs eszköz volt számára.



2021-ben pedig ő lett az első nyíltan transznemű nő, aki részt vett a Miss USA versenyen, ez pedig meghozta számára a nemzetközi hírnevet, ami persze rengeteg kihívással is járt.



A szépségversenyek lehetőséget adnak arra, hogy kifejezze, amit Kataluna igazán akar. Ennek segítségével legyőzte bizonytalanságait és része lett egy előremutató közösségnek. Fontos számára a mentális egészség és az LGBTQ+ fiatalok támogatása. Több interjújában elárulta, hogy saját ázsiai-amerikai háttere miatt a mentális egészség fogalma nem létezett a családjában, egy ponton pedig még az életének is véget akart vetni, de egy középiskolai tanácsadói ülés szerencsére sokat segített neki.

forrás: Getty Images A transznemű Kataluna Enriquez 2023-ban is csodásan fest a vörös szőnyegen

Jövőre a Miss International Queen USA versenyen fog részt venni, ami jelenleg a legnagyobb transzneműeknek szóló versenynek számít a világon. Célja, hogy platformot adjon a transzneműeknek a saját történeteik elmondására, és lehetőséget teremtsen mások számára, hogy megismerjék őket, hogy kik is ők valójában. Reméljük, sikerül elérni a célját, és a jövőben még több figyelmet fog kapni a mondanivalója!