A top 10 legolcsóbb európai város, ha kiruccannál egy hétvégére, de nem akarsz sokat költeni

El sem akarjuk hinni, de végre itt van a tavasz, és lassan elpakolhatjuk a legmelegebb kabátjainkat és sáljainkat, hogy elővehessük a legcsinosabb ruháinkat. És mi értelme a csinos szetteknek, ha nem vehetjük őket fel egy-egy utazás során, ahol rengeteg új kép készülhet az Instagramunkra.



Pont ezért úgy gondoltuk, hogy nincs is megfelelőbb idő ahhoz, hogy betervezzünk egy hétvégi kiruccanást külföldre, ugye te is egyetértesz? Persze a cél, hogy ne költsünk sokat, úgyhogy kutattunk, kerestünk, és összeállítottuk neked a top 10 legolcsóbb európai nagyvárost, ahova a következő hónapokban nagyon is érdemes elutaznod hétvégére, mert garantáltan nem fogsz otthagyni egy vagyont.

A listát úgy állítottuk össze, hogy az adott városnál csekkoltuk az átlagos árakat két főre, mind szálloda, mind szórakozás, mind pedig evés-ivás szempontjából.

Ha kíváncsi lettél, akkor azonnal katt a galériára!

