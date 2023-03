A pasim azt akarja, hogy eltávolíttassam az exemmel közös tetkómat - megmondtam neki, hogy szó sem lehet róla

Egy amerikai nő egy egyáltalán nem hétköznapi történetet osztott meg a minap a Redditen, mert kétségbeesésében már nem tudott kihez fordulni a problémájával. A sztori középpontjában ő, a pasija és az exe áll, a történetet viszont jobb, ha maga Paula meséli el:

„A gimiben két legjobb barátom volt, Jane és Cody. Cody akkoriban nem csak a legjobb barátom, de a pasim is volt, mi pedig hárman szó szerint elválaszthatatlanok voltunk. 19 évesen épp ezért eldöntöttük, hogy csináltatunk egy közös tetoválást a barátságunk tiszteletére, és így is lett. Nem sokkal később szakítottunk Codyval, ám szerencsére a barátság ugyanúgy megmaradt közöttünk, így amikor összejöttem Edwarddal, vele is tudattam, hogy Cody fontos része az életemnek, így évente néhány alkalommal szeretnék vele és persze Jane-nel találkozni. Ezt Edward abszolút tiszteletben is tartotta, ám a dolgok csak itt kezdtek rosszra fordulni” – kezdte a történetét Paula, majd így folytatta:

„Csak néhány hónapja jártunk Edwarddal, amikor észrevette, hogy van egy tetoválásom a lábamon. Semmi extra, egy kis háromszög, benne három pici ponttal, ami hármunk barátságát szimbolizálja. Megkérdezte, hogy mi a jelentése a tetkónak, én persze elmondtam, amire Edward teljesen kiakadt. Azt mondta, hogy ez szörnyen bántó ránézve, és ha egy kicsit szeretem és tisztelem őt, akkor azonnal leszedetem a tetoválást, vagy tetetek rá valamit, ami eltakarja. Közöltem vele, hogy szánalmasan viselkedik, és szó sem lehet róla, hogy leszedessem ezt a tetoválást, mert sokat jelent nekem. Erre még jobban kiakadt, és azóta sem áll szóba velem, pedig már eltelt egy hét, mióta összevesztünk. Nem tudom, hogy mi tévő legyek, már azon is gondolkoztam, hogy talán jobb lenne szakítanom Edwarddal, mert nem tartja tiszteletben a határaimat és borzasztó gyerekesen viselkedik. Mit gondoltok, én vagyok a rossz ebben a történetben?”

Redditen ehhez a poszthoz már több, mint EZER komment érkezett, és bár sokan vannak, akik egyetértenek Paulával, azért akadnak olyanok is, akik Edward pártján. Mi most ezekből a kommentekből szemezgettünk:

„Először azt hittem, hogy egy hatalmas Cody felirat díszeleg rajtad sok-sok szívecskével, mert az valóban nagyon kellemetlen lenne. Itt viszont egy apró háromszögről és pár pontocskáról van szó, az pedig, hogy ez ennyire felidegesítette a barátodat, beteges... Szerintem hagyd el!”

„Szerintem fordított esetben neked se esne jól ez a szituáció... Gondolj bele, hiába szakított a barátnőjével, de még ott díszeleg rajta egy tetoválás, ami mindig rá emlékezteti. Hiába csupán egy kis háromszög, akkor is bántó. Én Edwarddal értek egyet!”

„Úgy gondolom, hogy megfelelő kommunikációval meg tudnátok beszélni ezt a problémát. Értem a te érveidet is, de átérzem Edward oldalát is. Ha úgy érzed, hogy Edward az igazi is lehet, akkor fontos, hogy biztosítsd róla, hogy ez a tetoválás nem a volt szerelmedre emlékeztet, hanem egy gimis barátságra. Érdemes kifejezned irányába, hogy megérted az érzéseit, és ha a kapcsolatotok valóban komollyá válik, esetleg össze is házasodnátok, és még mindig zavarja a tetoválás, akkor megfontolod az eltávolítást. Én ezt tenném a helyedben.”

Ezt olvastad már?

Galéria / 5 kép 5 sztárpár, akinél előbb jött a barátság, mint a szerelem Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria