A női testvériség mindent megváltoztathat

A női testvériség hatalom. A női testvériség a jövő. Az answear.LAB most új, limitált SISTERHOOD kollekciója segítségével bebizonyítja, hogy a nők közötti szövetség nem csupán mítosz, és még generációkon is átívelhet. Vigyük hírét közösen a női barátság, támogatás és szolidaritás erejének a divat, a zene és a művészet segítségével.

A nővériséget avagy női testvériséget a patriarchális társadalmi rend által a nőkre kényszerített rivalizálás ellensúlyozásának tekintjük. A női testvériség támogatás és empátia, olyan alap, amire mások és az önmagunk iránti tiszteletből fakadó kapcsolatokat építhetünk. Ítélkezéstől, előítéletességtől és kritikától mentes kapcsolatokat. A nők között ilyen pozitív, megerősítő kötelékeken alapul a női testvériség, amihez nem kell vérrokonság - elég a szolidaritás, a törődés és egymás segítése. A nők erősek, és erejüket képesek is használni, ami a közös munka során mutatkozik meg igazán. Tehetségünk és erőink egyesítésével megmutatjuk, hogy együtt képesek vagyunk segíteni és támogatni a nők számára fontos ügyeket, és ha szükséges, kezdeményezni azokat.

Együtt olyanok vagyunk, mint a nővérek: kéz a kézben járunk. Megosztjuk tapasztalatainkat, motiváljuk és bátorítjuk egymást, küzdünk a közös és egyéni célokért, álmokért, vágyakért. Ezt a megtartó és cselekvő erőt önti formába a SISTERHOOD, az answear.LAB legújabb kollekciója.

A stíluson keresztül szavak nélkül is kifejezhetjük önmagunkat, ezért a SISTERHOOD kollekcióban sok, a női testvériségre utaló rejtett szimbólumot találunk. A kollekció fő árnyalata az erőteljes rózsaszín, a hot pink, ami a nők egymás iránti feltétel nélküli szeretetét és megértését jelképezi. A rózsaszín egyszerre romantikus és meghitt, a színpszichológia szerint a remény színe, azt sugallja, hogy minden rendben lesz. A rózsaszínnek ez a különleges, feltűnő árnyalata a kollekció megalkotása során az answear.LAB tervezőit is inspiráló feminista tervezőnek és divatikonnak, Elsa Schiaparellinek köszönhető. Coco Chanel legnagyobb riválisa Salvador Dalíval és Jean Cocteau-val is dolgozott, mélyen megérintette a szürrealizmus, kísérletező, bátor, magabiztos és független nő volt, a 20. századi divattörténelem egyik legnagyobb alakja.

A SISTERHOOD kollekcióban a Schiaparelli-rózsaszín bőrkabátokon, szaténruhákon, tüllszoknyákon és nadrágkosztümökön is megjelenik, a hozzá szorosan kapcsolódó farmerkék és a futurisztikus ezüst pedig a jövőre és álmainkra utal. A farmernadrágokon és kabátokon megjelenő színek, díszítések és ékszerek, a bomberek és motorosdzsekik, felsők és szoknyák garantáltan megragadják és foglyul ejtik a tekintetet - és ez az első lépés.

A női testvériség az élet minden területére hatással van, ezért a SISTERHOOD kollekció túlmutat a divat világán, behívva más alkotó területeket. A különböző művészeti ágak ugyanis egymással összekapcsolódva, egymással kölcsönhatásba lépve képesek megsokszorozni erejüket, és közösen fontos üzenetek hordozói lehetnek, a társadalmi változás szikráját hordozhatják. A SISTERHOOD kampány éppen ezért nyitott a kortárs művészet felé, és kötött alkotó szövetséget a tehetséges lengyel művésszel, Ania Glikkel, aki a legnagyobb divatházakkal is együtt dolgozik. Ania kifejezetten az answear.LAB számára készítette el hat digitális kollázsból álló sorozatát, így a SISTERHOOD kollekció fontos darabjait képező pólók és pulóverek ezeket a nyomtatott kollázsokat hordozzák a testvériség erejét kifejező szlogenekkel. Végereményül az összetartozás és a közös erő szimbólumai, mint például az összekulcsolt női kezek a STAND BY YOUR SISTER, SISTERHOOD GIVES YOU POWER vagy HELP ONE ANOTHER IS PART OF SISTERHOOD RELIGION szlogenek mellett tűnnek fel.

A 20. század elejének lendületes színe összekapcsolódik a 21. század elejének vizuális és verbális üzeneteivel, egyetlen kollekcióban egyesítve mindazt az erőt és energiát, amit a nők még akkor is képesek létrehozni, ha térben és időben távol élnek vagy éltek egymástól. Legyen ez az üzenet a nővériség erejéről határokon átívelő és maradandó.

