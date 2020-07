Bár sokáig féltünk, hogy a koronavírus miatti korlátozások A mi kis falunk folytatását is befolyásolni fogják, szerencsére ahogy azt mi is megírtuk, nemrégiben újra megkezdődhetett a forgatás. A színészek gőzerővel vetették bele magukat a munkába, az első képek tanúsága szerint pedig Pajkaszegen még a felvételek is igazán jó hangulatúak.

A hétvégén pedig egy újabb szuper információ érkezett az új évadról, méghozzá egyenesen Lengyel Tamástól, aki Instagram oldalán osztotta meg a velős, ám annál jobb hírt:

Gyuri visszatér.

Szóval aggodalomra semmi ok, az egyik legkedveltebb karakter, Bodri György az ötödik évadban is tovább borzolja a kedélyeket susogós melegítőjében és hetyke kis bajszával. Az persze továbbra is kérdés a nagyközönség előtt, hogy ez az évad elhozza-e a várva várt esküvőt.

A forgatásról a sorozat Dórija, Ripli Zsuzsi is megosztott egy friss fotót, ő a polgármester, azaz Csuja Imre mellett mosolyog.

Már nagyon várjuk a sorozat ötödik évadát! Ám addig is, jöjjön néhány jó kis sorozat, amivel kitölthetjük szívünkben az űrt...

