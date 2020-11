Még mindig nehéz elhinni, hogy augusztusban elment közülünk egy igazi élő legenda, Chadwick Boseman. A színész életében a siker hosszan várattatott magára, és hát ki gondolta volna, hogy épp mikor felért a csúcsra, ez a történet véget ér. Pedig kétség sem fér hozzá, hogy a Fekete Párduc sikere után Chadwick remek lehetőségeket kaphatott volna, és kapott is, utolsó munkája például nemsokára látható lesz.

Nem csak a rajongók, hanem a Marvel is tudja, hogy senki sem töltheti be a Chadwick Boseman után maradt űrt, épp ezért pont nemrég árulták el, hogy a Fekete Párduc 2022-re ígért folytatása szinte biztos, hogy csúszni fog, ugyanis ők Chadwick-el képzelték el a folytatást, arról pedig szó sem lehet, hogy egyszerűen lecserélik egy másik színészre. Chadwick digitális helyettesítése is felmerült, amit a mai technika simán lehetővé tehetne, ám végül ezt az ötletet is elvetették.

Egy biztos, annak ellenére, hogy a Marvel egy kőkeményen sikerorientált gépezet, azért van szívük. Ezt bizonyítja a stúdió tegnapi megmozdulása is. Chadwick ugyanis tegnap ünnepelte volna 44. születésnapját, ennek emlékére pedig a Marvel egy új bevezető montázst adott a Fekete Párducnak, amit tegnap már láthattak is azok, akik a Disney+-on megnézték a Fekete Párducot.

Korábban már hasonló módon Stan Lee tiszteletére is készítettek egy ilyen különleges bevezetőt, és mint akkor, most is nagyon pozitív fogadtatást kapott a rajongók körében, hogy a Marvel így emlékezik a családjuk tagjaira.

