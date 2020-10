Libabőr! Hamarosan bemutatják Chadwick Boseman utolsó filmjét

Chadwick Boseman nagyon élni akart még, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy betegsége ellenére egy percig sem állt meg. Halála előtt is számos filmprojekten dolgozott, köztük a hamarosan bemutatásra kerülő Ma Rainey's Black Bottom-on, ami a blues anyjaként emlegetett, Ma Rainey életét mutatja be, a faji feszültségekkel teli 20-as években. A hírek szerint ez lesz az utolsó film, amiben Chadwick Boseman látható lesz, többi munkája ugyanis sajnos nem jutott el addig a fázisig, hogy a jövőben bemutatásra kerüljön, így a Ma Rainey's Black Bottom igazán különleges jelentőséggel bír.

A Netflix saját gyártású alkotásához már elkészült az első előzetes is, a film pedig december 18-án kerül bemutatásra.

A film egyik producere egyébként Denzel Washington, aki úgy nyilatkozott, Chadwick senkit nem hagyott cserben, elvállalta a filmet, és bár a hosszú forgatási napokat már sokszor nehezen bírta, mindig mosolygott és hihetetlen munkát végzett. Méltó búcsú lesz ez tőle, bár mindennél csodásabb lenne, ha nem ez lett volna az utolsó...

Galéria / 11 kép 10 színész, aki egy film forgatása alatt hunyt el - Így fejezték be nélkülük a filmet Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria