Az asztrológia egy hatékony eszköz lehet arra, hogy önmagunkat jobban megértsük, de az esetek nagy részében leginkább csak a Nap jegyünkre koncentrálunk, és ezzel akaratlanul is figyelmen kívül hagyjuk azokat a fontos leckéket, amelyeket Holdjegyünk adhat nekünk. Sokak szerint ugyanis egy asztrológiai olyan, mintha csak egy iránytűt használnánk, így most segítünk neked abban, hogy több szempontból láthasd és érthesd meg magad, hiszen "több lábon állni" a lelki szemeiddel sosem árt.

Mit szimbolizál pontosan a Holdjegy az asztrológiában?

A Nap a személyiségünket mutatja meg, azt hogy miként is jelenünk meg a világban, és hogyan látjuk magunkat. Ő határoz meg minket és azt, hogy miként képviseltetjük alapvető meggyőződéseinket. A Hold viszont a belső világunkról, a lelkünkről, a rejtett oldalunkról mutat egyféle képet, az érzéseinkről, illetve arról, hogy miként törődünk magunkkal és másokkal, valamint milyen álmaink vannak.

A Holdjegyed segítségével rendezheted a benned uralkodó érzéseket, kiismerheted önmagadat és a partneredet is!

Érzelmeink a napokkal és éppen aktuális élethelyzetünkkel együtt változnak. A Holdjegy segít megkönnyíteni a nehezebb időszakokat és a mély érzelmek átvészelését azzal, hogy megmutatja neked, hogy miként is irányíthatod a benned keletkező emocionális hullámok a legjobban. Mindenki érzelmei mások, és ha ismerjük a valaki Holdjegyét, akkor megérthetjük, hogy hogyan kezelhetjük legjobban egyedi érzelmi energiájukat. A szerelemben is támaszt adhat, a Hold ugyanis segíthet meglátni, hogy mennyire illetek össze, illetve ezen tudás birtokában a másik szeretetnyelve sem jelenthet gondot majd. Ezek után pedig mondjuk is a lényeget!

Így számold ki a Holdjegyedet!

Ahogy a többi asztrológiai számításhoz, úgy ehhez is szükséged van a születési évedre, hónapodra és napodra, illetve percre pontosan a születési idődre is. Utóbbi azért is fontos, mert pár perc eltérés is már más eredményt hozhat. Itt ki is számolhatod a Holdjegyed, ha esetleg eddig nem tudod, hogy melyik állatövi jegy az, mi pedig eláruljuk, hogy mit is jelent ez pontosan rólad!

Kattints tovább és tudd meg, mit árul el a Holdjegyed a személyiségedről!

