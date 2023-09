Bella-Edward-Jacob, Bridget-Mark-Daniel… szerinted melyik a filmtörténelem legizgalmasabb szerelmi háromszöge?

Alkonyat

Szerintem nem ez volt a legjobb vámpíros film a filmtörténelem során (elég csak az Interjú a vámpírral című alkotásra gondolnunk, ami egy igazi klasszikus a témában), és a vérfarkas-témát is számtalanszor feldolgozták már, de az kétségtelen, hogy az azonos című regénysorozatból készült filmek és Bella-Edward-Jacob szerelmi háromszöge sokakat a mai napig megoszt. Az már csak külön érdekesség, hogy a Bellát játszó Kristen Stewart, és az Edwardot játszó Robert Pattinson között tényleg működött a kémia, hiszen sokáig a való életben is egy párt alkottak.

Éhezők viadala

Egy újabb regényadaptáció, melynek főhőse, Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), akinek bátorságát és önzetlenségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy a húga helyett önként vállalkozik a (szinte) biztos halálra. Természetesen a sztoriból a szerelmi szál sem marad el: adott egy bátor, Katnisshez hasonló srác, Gale (Liam Hemsworth), de bekerül a képbe a kissé gyámoltalan, kevésbé férfias karakter, Peeta (Josh Hutcherson), aki viszont a poklok poklát, azaz az Éhezők viadalát Katnissel karöltve, egymást többször megmentve éli át, így forr ki egymás mellett a két karakter és szeret egymásba. A vívódás végig jelen van a történetben, de mindvégig érezzük a végkifejletet.

Szerelmünk lapjai

A történet, amely bebizonyítja, hogy ha megtaláltuk életünk szerelmét, a közös jövő nem olyan egyszerű, ahogyan azt elképzeltük. Egy tipikus „se veled, se nélküled” kapcsolat Allie (Rachel McAdams) és Noah (Ryan Gosling) között, az ikonikus esőben csókolózós jelenettel, amely után alig hisszük el, hogy a két színész valójában ki nem állhatta egymást. Aztán persze a két szerelmes elsodródik egymástól, és a lány életébe új szerelem érkezik, de az szinte biztos, hogy mi, nézők, az elejétől kezdve Ryan Goslingnak szurkoltunk.

forrás: Getty Images/ Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic A két főhős, Kristin Stewart és Robert Pattinson, nemcsak a történetben, de sokáig az életben is egy párt alkottak.

Harry Potter

Nem egy tipikus szerelmi háromszög-történet, hiszen a Hermione-Harry közötti szál mindig csak a barátság vonalán mozgott, mindössze Ron (Rupert Grint) fejében élt az a verzió, hogy Hermione (Emma Watson) vonzódik Harryhez (Daniel Radcliffe), a kiválasztotthoz. A regényben, így a filmekben is, a szerelmi háromszög motívum többször is megjelenik, elég csak a Harry anyukája és a Piton közti kapcsolatra gondolnunk, de Harry is sokszor vívódik Cho és Ginny között.

Bridget Jones

Klasszikus rosszfiú-jófiú kombináció, Mark Darcy (Colin Firth) és Daniel Cleaver (Hugh Grant) személyében, akik közül Bridgetnek (Renée Zellweger) választania kell. A végső döntésen itt sem lepődünk meg sokan, és bár párszor úgy érezhetjük, hogy Daniel mégsem annyira rossz, mint amilyennek gondoljuk, a végén egyértelmű, hogy Bridgetnek kit kell választania.

Harcosok klubja

A történetet ismerve (és nem lelőve a poént), ez tényleg nem egy tipikus szerelmi háromszög történet, de abban hasonlít a klasszikus vonalhoz, hogy a különc Marla (Helena Bonham Carter) kegyeiért az elvekhez és megszokott normákhoz ragaszkodó, „jófiú”, Edward Norton és a lázadó és szexi „rosszfiú”, Brad Pitt harcolnak. Ha még nem láttad ezt a klasszikust, mindenképpen nézd meg, mert egy brutális csattanó keretein belül derül ki, hogy végül kire esik Marla választása.

Titanic

A fiatal, gazdag lány, Rose (Kate Winslet), akit a szülei egy jómódú férfinak szántak történet is egy igazi klasszikus a filmtörténelemben. Itt is hamar kiderül, hogy Rose nem szerelmes Cal-be (Billy Zane), és bizony a kényszerházasságok csak nagyon ritkán érnek véget happy end-del. Aztán persze feltűnik a szegény, de annál jóképűbb srác, Jack, Leonardo DiCaprio személyében, aki miatt mai is ezredszerre újranéznénk a filmet, végig reménykedve abban, hogy végül máshogy alakul a történet vége. Sajnos nem, de attól még a Titanic egy igazi műremek, nem véletlenül jutalmazták 11 Oscar-díjjal.

forrás: CBS via Getty Images A Titanic Kate-Jack-Cal hármasa egy klasszikus gazdag-szegény ellentétre épít.

A szerelmi háromszögek nemcsak a filmekben, hanem a való életben is megbolygathatják a hollywoodi sztárok életét. Ha kíváncsi vagy a legbotrányosabb történetekre, kattints az alábbi galériára!

