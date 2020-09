A 90-es évek lányai még nem igazán hittek a minimalista lakberendezésben, volt azonban helyette egész falakat betakaró poszter-tenger, ahol természetesen az akkori menő zenészek, és filmsztárok mellett felbukkantak a szappanoperák imádott férfijai is. Aki követte Milagros (Natalia Oreiro) és Ivo (Facundo Arana) nem mindennapi szeret-nem szeret civódását, az egész biztosan odáig volt a Vad angyal szőke loknis szépfiújáért. Megint mások a Titkok és szerelmek jófiúját, Victor Manuelt (René Strickler) bálványozták (nekik megsúgjuk, hogy a Vad angyallal együtt ez is fut az Izaura TV műsorán jelenleg), és persze ott volt még a Rosalinda venezuelai sármőre, Fernando Carrillo is. De az előbb említett színészek egyike sem tudott olyan sikereket elérni, mint Fernando Colunga, aki nélkül akkoriban nem létezett szappanopera. Marimar, Maria, Esmeralda, Esperanza, és Paula és Paulina, hogy csak néhányat említsünk a 90-es években futott sorozatokból, amiknek főcíme mellől mosolygott ránk a mexikói színész.

Lássuk, mennyit változtak az akkori szívtiprók!

Galéria / 4 kép Így néznek ki most a 90-es évek szappanoperáinak szívtiprói Megnézem a galériát

