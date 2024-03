85 éves Terence Hill – ezek a kedvenc filmjeink tőle

1939-ben éppen ezen a napon, március 29-én született Velencében Mario Girotti. Noha első színészi alakításait követően is ez a név szerepelt a stáblistán, igazán nagy népszerűségre a Terence Hill művésznéven tett szert. Talán kevés olyan ország van ezen a világon, ahol filmjei – különösen az örök barátjával, Bud Spencerrel közös munkái – akkora népszerűségnek örvendenének, mint Magyarországon. Ami a filmezést illeti, Hill ma már csöndesebb életet él, de a rajongás a mára klasszikussá érett filmek körül nem kopott meg, és meglepődnénk, ha most, a húsvéti hosszú hétvégén egyik címet sem tűzné műsorára valamelyik tévécsatorna.



Azon persze, hogy melyik lehet a legjobban sikerült saját, önálló mozija, és melyik a legkedvesebb a Bud Spencerrel forgatottak közül, órákig lehetne vitázni, úgysem születne egyetértés. Lesznek, akik a spagettiwesternekre szavaznak, másoknak inkább a modern környezetben játszódó bűnüldözős sztorik maradnak mindig a legkedvesebbek. Ebben nem is akarunk igazságot tenni, helyette egy szubjektív listával köszöntjük a magyar nézők nagy kedvencét születésnapján.

Íme, kedvenc filmjeink Terence Hilltől:

Galéria / 15 kép Kedvenc filmjeink a 85 éves Terence Hilltől Megnézem a galériát

