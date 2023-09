A 83 éves Al Pacino és 29 éves barátnője szakítottak: első közös gyermekük csupán 3 hónapos

Úgy tűnik, hogy Hollywoodban nem divat hosszú ideig, vagy akár örökre együtt maradni, hiszen sorra jelentik be a szétválást azok a párok, akikről azt hittük, hogy soha nem szakítanak... Ariana Grande nagy port kavart válása után Sofia Vergera és Joe Manganiello is a válás mellett döntöttek, de nemrég Britney Spears is bejelentette a szakítását, majd robbant a legnagyobb bomba; a mindenki által favorizált Sophie Turner és Joe Jonas is szakítottak...



A lista pedig úgy tűnik még nem teljes, ugyanis kiderült, hogy a 83 éves szakított a mindössze 29 éves párjával, akivel egyébként csak néhány hónapja született meg közös gyermekük (kisbabájuk 3 hónapos). A hírek szerint az egykori szerelmesek már kisbabájuk felügyeleti jogaiért pereskednek, és már az is kiderült, hogy a 29 éves Noor Alfallah követeli a teljes felügyeleti jogot. Az emberek pedig természetesen azonnal elkezdtek kombinálni, sokan ugyanis úgy gondolják, hogy Noor célja igazából végig csak ez volt, ezért szült extra gyorsan gyermeket sokkal idősebb színész párjának, hogy az örökre fizesse a gyerektartást (ami Hollywoodban igen magas, ha az embernek sok pénze van).



Az igazságot persze lehet, hogy soha nem fogjuk megtudni, de az biztos, hogy a kisbaba születése után nem sok időt hagytak maguknak, hogy megmentsék a kapcsolatukat...



Persze a szakításuknak sok oka lehetett... A következő fiatal nők például pontosan elárulták, hogy mi vezetett a kapcsolatuk végéhez:

