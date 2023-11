8 fontos dolog, amit minden gyereknek tudnia kellene 8 éves kora előtt

A gyerekek gyorsan megnőnek, elképesztő tempóban fejlődnek, szinte minden egyes napon meglepik a szüleiket valamilyen új zseniális képességgel. Ugyanakkor, ha egy gyereket nevelsz, talán nem tudod, milyen ütemben kell fejlődnie, nincs viszonyítási alapod, ezért szedtük össze, hogy a gyerekorvos és a tanulmányi szakértő szerint miket kell tudnia egy olyan gyermeknek, aki már elmúlt 8 éves.

Persze a gyerekek fejlődéséhez elengedhetetlen a rendszeres olvasás, így, ha neked is van kisgyermeked, akkor szuper hírünk van! Megérkeztek a JOY-Napok (november 9-12.), ahol most extra kedvezményesen vásárolhatsz gyerekeknek szóló fejlesztő könyveket is, mint például ez: