Az első Barbie babát 1959. március 9-én mutattak be először a New York-i Nemzetközi Játékkiállításon, az elmúlt több mint 64 évben pedig több mint 200 munkakört töltött be, és szinte hihetetlen de több mint egymilliárd darab kelt el belőle.

A Mattel ikonikus játékának népszerűsége az elmúlt évtizedek során egy kicsit sem csökkent, minden bizonnyal ebben nagy szerepet játszik az, hogy a cég mindig is próbált alkalmazkodni az éppen aktuális trendekhez, ezzel pedig egy olyan színes választékot varázsolt a gyerekek elé, hogy mindenki megtalálta köztük a saját kedvencét.

Sikerek mellett betiltott, forgalomból kivont Barbie babák is becsúsztak a tervek közé

A siker azonban a Barbie világában sem volt mindig örömmámorban teli, hiszen akadtak olyan esetek, amikor a gyártó ötletei nem bizonyultak túl jövedelmezőnek és kénytelenek voltak az adott babát kivonni a forgalomból. Greta Gerwig filmjébe is bekerült pár már elfelejtett darab, de velük együtt és rajtuk kívül is van még miről mesélni!

Hogy miért és mely Barbie babáknak ért viszonylag korán végett a karrierjük, és pontosan miért lettek betiltva vagy kivonva a forgalomból? Galériánkra kattintva megtudhatod!

