7 szépségápolási termék, ami nem hiányozhat egyetlen 50 év feletti nő táskájából sem

Az évek múlásával mi is változunk, ez pedig elkerülhetetlenül is egyet jelent azzal, hogy 40 és 50 év felett a korábbiakhoz képest nemcsak más ütemterv szerint zajlik az életünk, de egészen más preferenciák alapján választunk beauty darabokat. Életünk különböző szakaszaiban más és más szépségápolási termékekre van szükségünk a szakértők szerint, ahogy már az is szerepet játszik, hogy már másra vágyunk. 50 év felett nem feltétlen áll előnyösen az a rúzs, amit egykoron semmi pénzért nem hagytunk volna otthon, és az ötödik iksz felett bizony nem feltétlen válnak már be azok a hidratáló, ránctalanító krémek, amikről egykoron ódákat zengettünk. És nincs is ezzel semmi baj! De akkor mire cseréljük őket?

Nos, most összegyűjtjük azon termékeket, melyek a szakemberek szerint is kihagyhatatlanok, ha túl vagy az ötödik x-en, és a legjobb hír, hogy a május 18-21. közötti JOY-napokon most olcsóbban szerezheted be a kiszemelt termékeket. Hogy pontosan milyen kuponok közül válogathatsz és hol szerezheted be a legújabb, kuponos JOY magazint, azt IDE kattintva megtudhatod. Mely szépségápolási termékek azok, amiket 50 év felett érdemes beszerezni? És hol tudod a JOY-napok alatt kedvezményesen beszerezni őket? Galériánkra kattintva mindenre választ kaphatsz!

Galéria / 7 kép 7 szépségápolási termék, ami nem hiányozhat 50 felett egy nő táskájából sem Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az InStyle magazin írása.