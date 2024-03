7 vintage trend, ami idén tavasszal újra visszatér! Lehet, hogy már a te szekrényedben is ott lapulnak

A trendek bár most a maguk megszokott tempójában követik egymást, ám még egy ilyen változásokkal teli ciklusban is találni olyan ismét nagy figyelmet kapó ruhadarabokat, amik minden túlzás nélkül amolyan kedves régi ismerősként szeretnék fokozni a megjelenésünk összképét.

Manapság a trendek már nemcsak a kifutókon születhetnek, hiszen ott vannak azok a közösségi platformok is, amik szinte rohamléptekkel állítanak ki köreikből különféle friss ötleteket. Néha már olyan érzésünk van, mintha egy nap akár három új divatcikkel is bővülne a repertoár. Szóval teljesen érthető, ha már te sem tudod, hogy melyik irányba kezdj el nézelődni, ha valami újdonságra vágynál. Pontosan ezért gondoltuk úgy, hogy a szezonváltás elején körülnézünk egy kicsit a témában, és tudatosság szempontjait figyelembe véve kiragadjuk azokat a tavaszi alapdarabokat, amik bár 2024-ben is köztünk lesznek, de korántsem újak - mintha mindig újra divatba jönnének és meg kell hagyni, hogy mi ezt nagyon imádjuk!

Kattints tovább és nézd meg, hogy melyik 7 tavaszi ruhadarab az, ami bár nem tartozik a trendek közé, mégis kihagyhatatlan!

Galéria / 7 kép 7 tavaszi darab, ami bár nem új, de a 2024-es trendek között is megállja a helyét Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Még több stílustipp érdekel? Kattints tovább és mutatjuk is, hogy 2024-ben mely színtrendek kerülnek biztosan előtérbe, és melyek azok, amiket most egy ideig nyugodtan mellőzhetsz!

Galéria / 15 kép 5 színtrend, ami jön és 5, ami megy 2024-ben Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.