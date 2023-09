Szezonális kedvencek: 7 kihagyhatatlan recept szeptemberre, amit imádni fogsz

Szeptemberben még bőven beszerezhetők a nyár kedvelt ízei, így ebben a hónapban érdemes kicsit feltölteni az ízlelőbimbóinkat, pont ezért gondoltuk úgy, hogy megpróbálunk olyan recepteket válogatni ezúttal, amikben nagyrészt a lassan leköszönő szezon legkülönlegesebb falatjai foglalnak helyet. A könnyebb, hőség barát fogásokról most sem mondtunk le, ám mivel ilyenkor már pár, a maga módján tartalmasabb, de kicsit sem időrabló recept is szóba kerülhet, ezért azokból is megpróbáltunk hozni pár ötletet szeptemberre.

Kattints galériánkra, és nézd meg, hogy melyek a szeptember kihagyhatatlan szezonális receptjei!

Galéria / 7 kép 7 könnyed szeptemberi recept, ha nincs időd órákig a konyhában állni Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Most pedig nézd meg a sztárok kedvenc receptjeit!

Galéria / 8 kép 8 recept sztároktól, amit most te is kipróbálhatsz Megnézem a galériát