6 vicces dolog, amit csak akkor érthetsz, ha átvészeltél már egy nyarat panellakásban

Szóval, vegyük a lehető legdurvább kombinációt, ami csak létezhet panelfronton – kifejezetten a nyári hónapokra nézve. Adott egy tizedik emeleti lakás, déli fekvésű, nincs klíma és nincs erkély. Ugye, hogy már első olvasásra is felér egy modern horror sztorival? Pedig nem az, vagy legalábbis túlélhető! Én már csak tudom, hiszen lehúztam így már öt nyarat és bár nem kaptam érte még egy Arany Málnát, ellenben sok-sok tapasztalatot gyűjtöttem. Vannak ugyanis olyan kis kellemes szituációk, amiket az ember nem tud kiküszöbölni, ha a fentiek együttállása lép életbe. Lássuk is, melyek azok a vicces helyzetek, amik neked is ismerősek lehetnek:

Inkább izzadok, mint hogy alumíniummal mérgezzem a testem Egészség Nem érdekel Elolvasom

1. Ahogy belépsz a lakásod ajtaján elkezdődik a bikram jóga, hiszen az egész lakás felér egy fullos szaunával.

2. A hajnali órákban minimum lecsó illatra, ha nem a pörköltre ébredsz, ugyanis mindenki szeretné még korán reggel letudni a főzést, a szellőző pedig úgy viszi végig a házban az illatokat, hogy lehetetlenség legyen elkerülni.

3. Bár azt gondolná az ember (naivan), hogy a fűnyíró a kertesházasok ellensége, nyáron persze a panel környékén is előkerül és hiába van összesen 5 nm-nyi füves terület, a ház leglelkesebb lakója képes egész nap azt csinosítgatni…

4. És ha már beszűrődő hangok, a nyitott ablakoknak hála valahogy a közeli játszótereken is, mintha a hőmérséklettel egyenes arányosan nőne a gyerekek száma ( és hangszíne).

5. A lépcsőházban egyértelműen top téma az időjárás, ha valaki pedig a lifttel a hetedik fölé megy, egyszerűen csak kitartást kívánnak neki.

6. Hogy egy kicsit csökkentsd a belső hőmérsékletet, májustól szeptemberig le vannak húzva redőnyök, így egy idő után egészen hozzászoksz a sötét terekhez.

A nagy hőségben a megfelelő hidratálásról sem szabad elfeledkezni!

Galéria / 9 kép Magas víztartalmú gyümölcsök, amelyek megmentenek, ha nem szeretsz sok vizet inni Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria