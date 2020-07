A rossz éjszakánál ugyanis csak egy kellemetlenebb dolog van: a rossz nappal – a fáradtság, ingerlékenység, hatékonytalanság, amit a kialvatlanság okoz. Úgyhogy elég kényes vagyok a megfelelő mennyiségű és minőségű alvásra.

Ha heteken át rosszul alszol, konzultálj orvossal. Ha semmilyen szervi okra nem derül fény, akkor érdemes alváslaborban is vizsgálatot végeztetni. Az alváslabor egyágyas szobáiban poliszomnográfiás készülékkel figyelik az alvás közben jellemző élettani paramétereket, amelyeket számítógéppel meg is jelenítenek. Sok más mellett a szív és a légzőrendszer, az agyi elektromos tevékenység, az izomtónus, a szemmozgás, az alvó testhelyzete, mozdulatai, horkolása is megfigyelhető így. Az alváscentrumban az alvászavarral küszködő betegeket nappal is vizsgálják. Naponta öt alkalommal azt figyelik meg, hogy sötét szobában, teljes nyugalomban milyen gyorsan alszik el a páciens, mikor jelenik meg az első, másfél perces alvás.