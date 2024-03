Magyarországon számos gyönyörű erdő található, léteznek kultúrerdők, ültetvények, ligeterdők és száraz erdők is. Általában mindegyikben megtalálható tölgy, fenyő és bükkfa is, melyek között sétálva nemcsak a test, de a lélek is feltöltődik. Az ország tele van számos olyan erdővel, amit érdemes felírni a bakancslistára, ugyanis tiszta a levegő, távol van a város zajától és általában tömegekkel sem találkozunk ezeken a helyeken. A jó idő még egy ok arra, hogy kimozdulj, ha pedig nem tudod, merre indulj, akkor most segítünk. A galériában mutatunk néhány csodás erdőt, amit a saját szemeddel is látnod kell.

Kattints!

Galéria / 6 kép Képeken a 6 legszebb magyar erdő: álomszép helyeket mutatunk Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria