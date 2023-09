Hízás

Hiába jó az általános laborod, a cukrod és nem mutat pajzsmirigyproblémát, ha úgy érzed, bármilyen diétába is kezdesz, nincs eredménye, sőt, amit leadtál, pár hét alatt visszajön. Emellett állandó éhségérzettel küzdesz, mindig gyors lebontású szénhidrát után ácsingózol, de miután ettél, nem hogy több lenne az energiád, de sokkal fáradtabbnak érzed magad. Ha ezek a tünetek nálad is fennállnak, akkor érdemes célzott labort kérni azokra a hormonokra, amik a testsúlygyarapodásod kiváltó okai lehetnek.

A hízásban több hormon is szerepet játszhat, ezek közül a vér glükózszintjét szabályozó inzulin, az étvágyat és az anyagcserét befolyásoló leptin és ghrelin, a testzsír raktározásáért felelős kortizol, valamint a tesztoszteron és az ösztrogén a legfontosabbak.

Alvászavar és állandó fáradtság

Alvászavart persze okozhat egy lelkileg megterhelő élethelyzet, például egy válás vagy egy szerettünk elvesztése, esetleg munkahelyi stressz is, de ha ez állandósul és folyamatos fáradtságérzettel, esetleg még fokozott hajhullással is párosul, valószínűleg pajzsmirigyproblémával állunk szemben. Ezért érdemes ennek utánajárni egy pajzsmirigyultrahanggal és egy célzott laborral, ami magába foglalja a TSH, FT3, FT4 hormonok mérését vérből és a pajzsmirigy specifikus antitestek vizsgálatát is.

forrás: Getty Images/Jamie Grill A folyamatos fáradtságérzés pajzsmirigy-alulműködésre utalhat.

Pattanások

A hormonális pattanás pontosan az, aminek hangzik – a hormonok szintjének ingadozásaihoz kötődő akné, ami elsősorban az arcot, a hátat, a mellkast és a vállat érinti. Fő kiváltó tényezője a tesztoszteron, de más hormonok, az ösztrogén, a progeszteron és az inzulin is szerepet játszhatnak a kialakulásában. Bár a probléma általában a pubertás alatt jelentkezik, felnőtteket is érinthet, főleg nőknél gyakori. Sokan közülük arról számolnak be, hogy a pattanások közvetlenül a menstruáció előtt keletkeznek, amikor az ösztrogén és a progeszteron szintje csökken, míg a férfi hormonoké nő a szervezetben. A policisztás petefészek szindróma – amely szintén a férfi nemi hormonok túlsúlya miatt jön létre – egyik tünete a pattanás, de a problémát generáló okok között meg kell említeni a terhességet és a menopauzát is.

Bőrszárazság

A bőr hidratáltsága nagyban függ attól, ki mennyi folyadékot fogyaszt a nap folyamán, mennyit tartózkodik a napon, milyen arcápolási termékeket használ stb. Azonban ha mindenre odafigyel, mégis kellemetlenül feszül a bőre, viszket és hámlik, akkor az hormonzavart jelezhet. Ezt több állapot is okozhatja, ám igen gyakori pajzsmirigy-alulműködés esetén, valamint, ha túl kevés az ösztrogén a szervezetben (ez klimax során fordul elő legtöbbször).

Pigmentfoltok, májfoltok a bőrön

A pigmentfoltok általában a nyári időszakban jelennek meg erőteljesebben az UV hatására, azonban érdemes tudni, hogy nemcsak a napfény csalogathatja elő ezeket a sötétebb foltokat, hanem bizonyos hormonális változások, hormonzavarok is. A hormonális pigmentáció – vagy más néven melasma – igen gyakori bőrprobléma, amely főleg a nőknél jelentkezik. Elsősorban a homlokon, az arcon, a felső ajkon, az állon és az orron alakulnak ki ezek a szabálytalan formájú barna foltok, melyeket leggyakrabban az ösztrogén megemelkedett szintje okozza (bár a progeszteroné is kiválthatja). Ez az oka annak, hogy a probléma gyakran a terhesség alatt jelentkezik, valamint azoknál a nőknél, akik hormonális fogamzásgátlót használnak – ekkor ugyanis a női nemi hormonok szintje megemelkedik, és ez stimulálja a melanocitákat.

forrás: Getty Images/Simarik Pigmentfoltokat nem csak a napfény okozhat, sokszor hormonális eltérésre hívja fel a figyelmet.

Pigmentfoltok azonban nem csak ösztrogéndominancia esetén alakulhatnak ki, egyéb endokrin zavarok is előidézhetik megjelenésüket. Előfordulhat pajzsmirigy zavarok esetén (főleg pajzsmirigy-túlműködésnél), vagy a mellékvesekéreg nem megfelelő működése következtében kialakuló csökkent hormontermelődés miatt.

Hangulatingadozások, depresszió

Sokan nem gondolják, hogy a depresszió, levertség és a szélsőséges hangulatingadozások hátterében is állhat valamiféle hormonális eltérés, pedig nagyon is! A szakemberek azt tanácsolják, hogy ha a nyomott hangulatunk tovább tart, mint két hét és ciklikusan visszatér, ellenőriztessük néhány hormon szintjét. A pajzsmirigy-alulműködés például tipikusan olyan hormonzavar, amely jelentősen befolyásolja az ember hangulatát. A problémára laborvizsgálattal derülhet fény: a TSH, T3 és a T4 szintnek érdemes utánajárni.

A depresszió a mellékvese kimerülésnek is egyik jellegzetes tünete, amit a kortizol nevű hormon csökkent termelődése okoz. A kortizolhiány elsősorban fáradtságban, depresszióban és motiválatlanságban nyilvánul meg, ráadásul progeszteronhiányt és pajzsmirigy-alulműködést is okozhat.

A fentieken kívül ösztrogéndominancia – vagyis az ösztrogén túlzott termelődése – is okozhat fásultságot, depressziós hangulatot, míg a menopauza időszakában épp a csökkenő ösztrogénszint okozza a jól ismert hangulatingadozásokat, mivel így kevesebb szerotonin képes beépülni a sejtekbe.

Forrás 1; Forrás 2; Forrás 3; Forrás 4

Ismerd fel, a fáradtságnak melyik típusával küzdesz és tegyél ellene!

Galéria / 6 kép Ismerd fel a fáradtságot és tegyél ellene! Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria