A francia nők az egyszerű, jól kombinálható és minőségi darabokra szavaznak és pontosan tudják, hogyan kell ezeket kombinálni annak érdekében, hogy elegáns legyen a végeredmény. Fontos megemlíteni, hogy az anyagra és a szabásra is mindig odafigyelnek és persze a kiegészítőkről sem feledkeznek meg. Egy stílusos táska, egy elegáns cipő vagy egy megfelelően kiválasztott ékszer sokat tud emelni a megjelenés fényén. A francia nők egyik legfőbb stílustrükkje, hogy esküsznek az alapdarabokra és nem a legújabb trendek szerint öltözködnek, hanem az időtálló klasszikusokra, figyelembe véve a saját adottságaikat.

Ruhadarabok, melyeket rendszeresen viselnek

Fekete nadrág

Nem a farmer változatra, hanem a jól szabott, elegáns darabokra gondolunk. Idén nyáron a lenvászon újra virágkorát éli, hiszen egy jól szellőző anyagról van szó, de még a legnagyobb melegben is kellemes viseletnek számít.

Fehér ing

Ezzel a darabbal nem lehet mellényúlni, télen és nyáron is könnyen beépíthető a gardróbba. Ráadásul nagyon egyszerű kombinálni, hiszen mindennel jól mutat. Érdemes többféle anyagú és szabású fehér inget is beszerezned, hiszen ezek között is van elegánsabb és lazább verzió.

Klasszikus blézer

A 19. században jött létre ez a ruhadarab és eredetileg lovasok és vadászok viselték. Ma már univerzális darabnak számít, maga Coco Chanel vezette be a nők gardróbjába és azóta sem veszített vonzerejéből. Bár néha kicsit háttérbe szorul, jelenleg nagyon menőnek számít.

Selyem szoknya

Ez a darab már önmagában is eleganciát sugároz, persze nem kell kötelezően selyem anyagból készülnie, a szatén is hozza nagyjából ugyanazt a hatást. Viselheted tornacipővel vagy magas sarkúval, blézerrel vagy pólóval, ezzel a szoknyával mindig összeszedett és csinos hatást fogsz elérni.

Széles szárú nadrág

Az eddig említett felsőkkel egyszerűen kombinálható a széles szárú nadrág, amit a francia nők annyira szeretnek, hogy több színben is beszereznek belőle általában. Sőt, még a farmer is elegánsabb hatást kelt, ha sötétebb és a skinny fazon helyett inkább a trapéz felé hajlik a szabása.

Balerina cipő

Bár egy megosztó trendről van szó, az elegáns nők gardróbjából nem hiányozhat ez az alapdarab sem – főleg idén. Megint egy könnyen kombinálható tavaszi-nyári darabról van szó, ami tényleg mindennel jól mutat.

Ők a magas sarkú darabokra szavaznak inkább:

