5 trendszín, ami a következő hónapokban uralja a stílusos nők ruhatárát

A farmer bár első ismert formáját 1873-ban kapta meg, trendközelbe először igazán az 1930-as években virágzó cowboyfilmeknek köszönhetően került, majd az 1950-es évekbe olyan sztárok kezdték el hordani, mint James Dean vagy Elvis Presley, ezzel pedig végleg sikerült végleg megalapozni sorsukat.

Nem is kérdés, hogy ez egy örök klasszikus, ami a mai napig képes olyan gyorsan és könnyen igazodni a trendekhez, hogy a tervezők is előszeretettel nyúlnak ehhez az anyaghoz minden szezonban. Apropó szezon! Ezen a télen is megannyi szín kap szerepet a választékban, és bár nem első alkalommal keverednek bele a hideg hónapokba mégis teljesen érthető, ha esetleg még mindig idegenkednél tőlük. Így jutott eszünkbe az a gondolat, hogy mi lenne ha ezeket az eddig szimplán megfigyelő távolságban tartott színeket idén úgy próbálnád ki magadon, hogy egy farmernadrág társaságában illesztenéd be a megjelenésedbe?! Eme trükk ugyanis segít a komfortzónádban maradni, miközben azért ki is mozdulsz abból.

Mutatunk is 5 színt, ami farmerral párosítva tökéletes lehet az elkövetkezendő hónapokban!

1. Piros

Az egyik legdominánsabb trend kétségtelenül az chili paprika élénk piros hatását tükröző trend, amit a 2023 tavaszi-nyári kifutókon éppen olyan mennyiségben láthattunk, mint az őszi-téli gyűjtemény prezentálásakor. A divatházak pedig minden lehetséges stíluselembe megálmodták ezt az árnyalatot, ami nem mellesleg nagyon jól illeszkedik a kék farmerhez, és így messze ez a szezon egyik legütősebb színkombója!

A folytatásért kattints galériánkra!

Galéria / 4 kép Színek, amiket 2023 telén mindenképpen ki kell próbálnod a farmeroddal Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Még több stílustippre vágysz? Akkor mutatunk 7 olyan cipőt, amit bármikor nyugodt szívvel, hibafaktor nélkül kombinálhatsz össze bő szárú nadrágokkal!

Galéria / 7 kép 7 cipő, amely jól néz ki a széles szárú nadrággal Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.