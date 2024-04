Egyre több ember él egészségtelenül, és bizony ez jelentősen kihat az egészségügyi állapotukra is. Hiszen míg korábban az idősebb korosztályt fenyegette elsősorban a szívbetegség kockázata, sajnos napjainkban már egyre inkább jellemző, hogy egészen fiatalon is komoly szívproblémák jelentkeznek. Ennek oka pedig egyértelműen abban keresendő, hogy egyre egészségtelenebbül élünk.

Számos tanulmány számol be arról, hogy már 20-as 30-as fiatalok körében is egyre többeket érint a szívroham. Ennek természetesen a környezeti változások mellett leginkább az elhízás az oka, hiszen rengeteg túlsúlyos ember él a világon, köszönhetően a felgyorsult világnak, és a minél gyorsabban elkészíthető, elfogyasztható ételeknek. Ami pedig különösen szomorú, hogy a gyermekek között is jelentősen nő az elhízottak aránya. Így már egészen fiatalon is ki lehetnek téve a szívroham kockázatának.

forrás: Peter Dazeley/Pexels

Mit lehet tenni a megelőzés érdekében?

Egyértelmű, hogy a megelőzés a legfontosabb, ezt pedig elsősorban egészséges, mozgásban gazdag, káros szokásoktól mentes életmóddal tudjuk elérni. Ám itt sem lehet eleget hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a mentális egészség. Ugyanis az életünkben állandóan fennálló stressz jelentősen hozzájárul a szívroham kialakulásának kockázatához.

Az alábbi galériában összegyűjtöttük azokat a szokásokat, amik jelentősen növelik a szívbetegségek kockázatát!

Az Éva magazin írása.