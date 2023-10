5 trendi és csinos ruha-csizma párosítás, amit ki kell próbálnod idén ősszel

Az évszakváltás az öltözködés terén enged némi szabadságot, de sokkal könnyebb mellényúlni is ebben az időszakban. Egy biztos, érdemes rétegekben gondolkodni, hiszen a reggeli hűvös levegő délutánra akár 20 fok fölé is emelkedhet, amivel okozhat kellemetlen meglepetéseket. Ebben az átmeneti időszakban tökéletes választás lehet egy ruha, amit most már simán kombinálhatsz a kedvenc csizmáddal is. Főleg, ha unod a farmert, a nadrágokat és kicsit megvariálnád a szettjeidet. A ruha-csizma párosítás ráadásul eléggé klasszikus, így már csak egy jól kombinálható kabáttal, dzsekivel vagy blézerrel kell kiegészítened és máris kész a letisztult és egyben csinos szetted. Hogy milyen ruhát milyen csizmával érdemes kombinálni, ahhoz adunk most egy kis segítséget:

Farmer ruha és hosszú szárú csizma

A farmer anyag elképesztő népszerűségnek örvend az utóbbi hónapokban: visszatértek a farmer overálok, sőt ruhát is találsz bőven ebből az anyagból. Kendall Jenner is egy ilyen darabra szavazott, ami már önmagában is annyira látványos, hogy elég egy egyszerű fekete csizmával és táskával kiegészíteni. Na meg persze jöhetnek rá a fent említett rétegek is.

Bézs ruha és barna csizma

A bordáskötött darabok idén sem mennek sehova, sőt máris ellepték a boltok polcait. Akár maxi, akár miniszoknyás verziót választasz, mindenképp érdemes a bézs már árnyalataival vagy barnával kombinálnod. Nagyon jól kiegészítik egymást, amire tökéletes példa Margot Robbie szettje is.

Fekete ruha és platformos bokacsizma

Nagyon vagány és stílusos lehet a szetted, ha az ingruhát lecseréled egy blézer ruhára, ami pont olyan anyagból készült, mint a kedvenc blézered, de közben valójában egy ruháról van szó. Idén ősszel visszatérnek a ’70-es évek platformos csizmái is, így érdemes közülük is szemezgetni.

Puffos ruha és cowboy csizma

Ez a szett még egy esküvőn is megállná a helyét, annyira elegáns a ruha fazonját és anyagát tekintve. De természetesen más eseményre is simán bevetheted: a lényeg, hogy a rövidebb fazonú ruhához hosszú szárú csizmát párosíts. Érdemes a színekkel is játszani, hiszen az ősz nem csak a fekete és a bézs árnyalatairól szól.

Fekete bőrruha és hegyes orrú csizma

Természetesen a bőrről sem feledkezhetünk meg, hiszen ez az anyag is egy visszatérő elem az őszi-téli öltözködésben. Egy ilyen vagány darabot pedig nem érdemes finom formákkal letörni, válaszd a hegyes orrú csizmát mellé, ami 2023 őszén ráadásul tarolni fog a trendek között.

