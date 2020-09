5 pulóver fazon, amit idén ősszel szeretni fogsz

Minden évszakváltásnál átfésülöd a gardróbod, kikerülnek a használaton kívüli darabok és hely terem az újaknak? Mondván, egy kis vérfrissítés sosem árt. Nagy dilemma azonban, hogy hogy építheted fel úgy az őszi ruhatárad úgy, hogy változatos legyen - tehát ne unj rá egykönnyen- , minden alkalomra legyen megfelelő darabod, mégse szerezz be fölösleges cuccokat és költsd rá a gatyádat is?

Ezekkel a pulcsi típusokkal az arzenálodban sportos és elegáns outfiteket is összeállíthatsz, ráadásul szeptember 10-13 között a JOY-napok Digital Special során kedvezményesen szerezheted be őket.

V-nyakú

Önmagában is megállja a helyét, de nyakkivágásának köszönhetően egy galléros blúzzal vagy inggel is kombinálhatod, attól függően, hogy szeretnéd-e kicsit hivatalosabbra venni a figurát. A rétegzéssel különböző stílusokat is elérhetsz egy fekete pulóver alól kibújó fehér gallér kifejezetten elegáns tud lenni, míg egy mintás vagy oversize fazonú darab laza összhatást eredményezhet.

Kardigán

Egy alkatodhoz passzoló kardigán igazi jolly joker lehet, hiszen összegombolva pulóverként is megállja a helyét, kigombolva viszont semmit nem vesz el az alatta lévő felső fényéből.

A galériára kattintva adunk egy kis inspirációt és ne feledd: szeptember 10-13 között a JOY-napok Digital Special kuponjaival kedvezményesen szerezheted be őket!

