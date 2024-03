A rossz táplálkozás bizony bőrünkön is meglátszik. Egyes ételek, amiket egyébként naponta fogyasztunk, elvonják a szervezetünkből a folyadékot. Csak gondoljunk arra, hogy amikor keveset iszunk, akkor bőrünk is érezzük ennek jeleit. A dehidratált bőrön hamarabb jelentkeznek az öregedés jelei, ezért (is) fontos odafigyelnünk arra, hogy mit eszünk vagy iszunk. Persze nincs semmi gond, ha ezekből az ételekből is fogyasztunk, de fontos a mértékletesség!

Bizony, a kávé is dehidratáltságot okoz!

Természetesen senki nem várja el tőled, hogy lemondj a reggeli ébresztő kávédról vagy az ebéd utáni energia boostról, de ha lehet, akkor ezeken kívül kerüld a koffeines italokat, mert szárítják a bőrt. Kávéból sem árt meg a napi 2 csésze, de azt tudunk kell, hogy a savassága miatt fokozza a bőr olajtermelését, ami pattanásos bőrhöz vezethet.

Az InStyle magazin írása.