5 biztos jel, amiből tudhatod, hogy az, akivel ismerkedsz, fülig szerelmes beléd

Mindannyian voltunk már olyan helyzetben, amikor azon agyaltunk, hogy vajon bejövünk-e valakinek, vagy csak félreértelmeztük a jeleket. A szavakon túl a testbeszéd és a tekintet is sok mindent elárul – ha tudod, hogy mire kell figyelni!

Hasonló mozdulatok

A testbeszéd az egyik legárulkodóbb jel lehet, ha szeretnéd megtudni, hogy a randipartnerednek bejössz-e. Figyeld meg a mozdulatait, és ha szinkronban vannak a tieddel, jó eséllyel szimpatizál veled. A másik ember mozdulatainak másolása egy tudatalatti program, amikor valakihez kapcsolódni szeretnénk: ha például megemeled a poharadat, ő is megemeli, ha a kezedet az asztalra teszed, ő is, azaz szinte tükrözi a mozdulataidat. A lábfej feléd fordítása, és a közelebb hajolás is a vonzalom egyértelmű jelei.

Szemkontaktus

Alapjáraton a szemkontaktus tartása a szimpátia jele. De ez ne tévesszen meg, mert van, aki pont azzal szemben félénkebb, aki érdekli, így nehezére esik a szemébe nézni – vagyis a ritkább szemkontaktus nem feltétlen az érdektelenség jele. Ha az utóbbi helyzetben találod magadat, figyeld a többi jelet is, és össze fog állni a kép!

Érintések

A „véletlen” érintéseket mindannyian ismerjük. Ha a randipartnered beszéd közben egy pillanatra megérinti a térdedet, felálláskor a válladra teszi a kezét, vagy hozzáér a hátadhoz, az mind annak a jele, hogy szeretne hozzád minél közelebb kerülni. Érdemes figyelni ezekre az apró érintésekre, mert ezeket akkor is nehéz kontrollálni, ha valaki nem akarja kiteríteni a lapjait már az első randin.

Kérdésekkel bombáz

Senki sem szereti, amikor valaki csak magáról beszél, végeláthatatlan sztorikkal szórakoztat, és esze ágában sincs rólad, tőled bármit is kérdezni. Akinek tetszel, szinte biztos, hogy érdeklődni fog rólad, és ha más nem jut eszébe, akár teljesen lényegtelen dolgokról is kérdezhet, csak hogy fenntartsa a beszélgetést.

Nevet a poénjaidon

Egy jó vicc sosem rossz, de jellemzően azoknak az emberek a viccein nevetünk igazán, akikkel szimpatizálunk. Könnyebben mosolyt csalnak az arcunkra azok, akikhez vonzódunk, mint azok, akikkel azt gondoljuk, semmi közös nincs bennünk. Ha nem tartod magadat egy született humorgyárosnak, a randipartnered mégis úgy nevet a poénjaidon, mintha te lennél a legtehetségesebb stand upos, akkor biztosra veheted, hogy tetszel neki.



