A ruhadarab, ami Giorgio Armani szerint minden nőnek kötelező

a katonaság után, az '50-es évek végén lett a La Rinascente áruház kirakatrendezője, és nem sokkal később már a férfiruhaosztályon dolgozott eladóként, és az itt eltöltött hét év során olyan tapasztalatokat szerzett divat és marketing terén, aminek később, saját vállalkozása elindításakor nagy hasznát vette. A '60-as évek közepén már Nino Cerutti cégénél tervezett férfiruhákat, majd 1973-tól szabadúszó tervezőként saját műhelyet nyitott Milánóban, és olyan divatházaknak dolgozott többek között, mint a Allegri, a Bagutta vagy a Sicons. Az évek során annyi tapasztalatot szerzett, hogy 1975. július 24-én barátjával, Sergio Galeottival megalapította a SpA-t, ami kezdetben még csak férfi ruhákat kínált, majd egy évvel később már egy női részleggel bővítették a választékot. Az olasz desinger közel 50 éve gondolkodik női kreációkban is, az elmúlt évtizedek során pedig számos olyan időtálló, klasszikus és egyben ikonikus alkotás hagyta el a tervezőasztalát, aminek láttán egy percig sem kérdőjeleződik meg, hogy a nők ízlésvilága a kisujjában van. A véleményét pedig szerencsére szívesen el is mondja, ha a gardróbunkról van szó. Ilyenek például azok a darabok, melyek szerinte kihagyhatatlanok? Kattints galériánkra és mutatjuk is, hogy szerint mi az az öt alapdarab, ami egy női ruhatárból sem hiányozhat!

Az InStyle magazin írása.