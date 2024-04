4 csillagjegy, akinek teljesül élete legnagyobb álma április 20-án: 14 évente egyszer történik ilyen az asztrológiában

Szinte hihetetlen, de 14 évente egyszer történik meg az, ami április 20-án fog, és egyetlen egyszer a Bika jegyben egy emberöltő alatt. A Jupiter bolygónak hála igen jó dolgokat manifesztálhatunk, míg az Uránusz nagy adag szerencsét hoz el ezen a napon. Aki szeretne élni ezzel a vissza nem térő lehetőséggel, az előre írjon egy listát, mi minden az, amire vágyik, és amit igenis megérdemel ebben az életben. Papírra vethetjük az áloméletünk legfontosabb jellemzőit, sarokköveit is. Fontos, hogy jelen időben fogalmazzunk! Mintha már meg is történtek volna.

Április 20-án vegyük elő a listát és olvassuk fel hangosan! Ha ezt megtettük, meditáljunk kicsit, ami közben el is képzeljük magunkat, látjuk az elménkben, hogy mindez a valóság. Ezt mindenki tegye meg, és a most következő 4 zodiákus pedig biztos lehet benne, hogy be is jön!

Lássuk, mely jegyekről van szó!

