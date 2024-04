Így manifesztálhatod be magadnak a szerelmet: ezzel a trükkel rátalálhatsz az igazira

Úgy érzed, mostanában mindenhol (is) a manifesztáció szó jön veled szembe? Érhető, ha így gondolod, ugyanis a (be)vonzás törvénye valóban elképesztően népszerű ma a TikTokerek, de a legnagyobb sztárok körében is – mint például Oprah Winfrey, Lady Gaga vagy Ariana Grande. A módszer ráadásul valójában nagyon egyszerű: „mindössze” annyi a dolgod, hogy őszintén és mélyen higgy a terveid, az álmaid megvalósulásában – és persze azért tegyél is ezért, mert önmagában a reménykedéssel azért nem érhetjük el a céljainkat. És akkor a gondolataid, a kívánságaid valóra válhatnak. Az aktívan manifesztálók azt mondják, mindez alapjaiban változtatja meg az életüket – legyen szó akár a karrierjükről vagy az anyagi helyzetükről.

Szóval, miért ne vonzhatnád be a szerelmet is a számtalan sikertelen Tinder-match után? Sőt, talán éppen a félelmeid, a negatív gondolataid gátolnak abban, hogy rátalálj az Igazira? Felkészültél rá, hogy véget vess az önszabotázsnak? Először is: a manifesztáció nem azt jelenti, hogy leírod, amit (vagy ebben az esetben: akit) akarsz, és elvárod, hogy meg is kapd. Figyelned kell a viselkedésedre, arra, hogy miként beszélsz önmagadról – mindez ugyanis hatással van arra, hogy mit (vagy kit) vonzol be az életedbe. Ahogyan magaddal bánsz tehát, az a környezetedre is kivetül: talán más formában, de ugyanezt kaphatod vissza egy partnertől is, aki ezáltal tulajdonképpen tükröt tart eléd a saját magaddal való viszonyodat illetően.

forrás: Viorel Poparcea/Getty Images Ha szeretnél egészséges párkapcsolatot manifesztálni az életedbe, akkor először a saját magaddal való viszonyodon kell dolgoznod.

Például, ha bizonytalan vagy önmagadban, az értékeidben, akkor „hiába” keresel tartós, egészséges kapcsolatot, öntudatlanul is olyan partnereket manifesztálhatsz utadba, akik féltékenységre adnak okot. Hinned kell abban, hogy a sorsod a TE kezedben van: az életed nem veled, hanem általad történik. Amint felismered ezt, minden megváltozhat körülötted – elfogadhatod önmagad és szeretetet, szerelmet manifesztálhatsz az életedbe. Végtelenül fáradtnak, kimerültnek érzed magad a balul sikerült randik végeláthatatlan sora után? Jogos, ha így érzed, de nem árt, ha tudod, hogy amennyiben az ismerkedést, a találkozókat egyfajta negatív energia, esetleg félelem veszi körül, akkor valóban aggasztóvá válhat a helyzet.

A randevúzásnak ugyanis szórakoztatónak kellene lennie, amit nem járhatna át az elutasítástól, az egyedülléttől való rettegés. Igen, tudjuk, nem lesz egyszerű, de próbáld megszeretni a párkeresés folyamatát és ha lehet, élvezd az utat, ami a Nagy Ő felé vezet téged. A szingliséget felfoghatod egy olyan ajándékként is, ami amúgy nem tart örökké: de ezalatt az idő alatt jobban megismerheted magad, és azt is felderítheted, mire van szükséged egy kapcsolatban. Az egyedüllét nem egyenlő a magánnyal, inkább lehetőség a fejlődésre, arra, hogy megtanulj összhangban élni magaddal. Mert az értéked egyáltalán nem attól függ, hogy mások mit gondolnak rólad!

