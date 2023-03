Vannak, akik táskamániások, míg mások a cipőket gyűjtik előszeretettel, és persze létezik az a kategória is, aki hisz a kapszulagardrób fogalmában és abban, hogy a kevesebb néha több. Bár imádom a divatot, egy ponton rá kellett jönnöm, hogy sokkal többet ér, ha kisebb a kollekcióm, de klasszikus darabokból áll, amik nemcsak az idő próbáját állják ki, de a pénztárcámat is megkímélik a túlköltéstől. Így amikor arra az elhatározásra jutottam, hogy nincs szükségem feleslegesen sok táskára vagy épp cipőre, akkor nemcsak a gardróbom lélegzett fel, hanem én is elkezdtem keresni azokat a darabokat, amik a legtöbb szettemmel jól mutatnak. Így ma már csak pár cipő alkotja a tavaszi kollekciómat, de mindegyik szuperül kombinálható. Mutatom, milyen darabokról van szó, ezekkel nem lehet mellélőni!

Szlingek alacsony sarokkal

Ezt a fajta cipőt azért szeretem, mert nagyon jól bevethető akár a hétköznapokban is, viszont a pár centis sarokmagasságával jó tartást ad és csinosabb lesz vele az összhatás, mint egy lapos fazonnal. Emellett a különleges eseményeken is megállja a helyét és gyakran zsebel be dicséreteket.

Tornacipő vagy sneaker

Természetesen a laza darabok sem hiányozhatnak a listáról, amik annyira népszerűek lettek az utóbbi években, hogy senki sem néz furcsán a másikra, ha egy csinos összeállításhoz egy fehér sneakert választ. Jól mutatnak akár egy kosztümmel is, de szoknyával is bátran kombinálhatók. Arról nem is beszélve, hogy nagyon kényelmesek, így minden helyzetben megállják a helyüket.

Klasszikus loafer

Egy éve került a kapszulakollekcióm darabjai közé a loafer, ami időtállósága miatt folyamatosan jelen van a trendek között – most pedig fénykorát éli. Sokkal vastagabb a talpa, mint egy balerina cipőnek, így bátran viselhető a hűvösebb, záporokkal tarkított tavaszi napokon is, hiszen megvéd az időjárás viszontagságaitól.

Magas sarkú szandál

Ez a cipő szintén azért tartozik a kedvenceim közé, mert akár egy esküvőn is megállja a helyét, de a hétköznapokban is simán bevethető. Ha reggel úgy döntök, hogy csinosabban szeretnék felöltözni és tudom, hogy meleg lesz aznap, biztosan erre a cipőre esik a választásom.

