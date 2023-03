Mindenki ezt viseli most Párizs utcáin: mutatjuk a legmenőbb tavaszi darabokat

A francia nők stílusa elegáns és kifinomult részleteiről világhírű, amire az Emily Párizsban című sorozatban is bőven láthattunk példát. Így egyáltalán nem csoda, ha sokan inspirálódnak a franciák szettjeiből, amiket szuper érzékkel válogatnak össze. Egyszerre jellemző rájuk az időtállóság és a modern végeredmény, hiszen nemcsak az örök darabokra, de a trendekre is igent mondanak. Mindig képben vannak azzal, mit érdemes viselni, de azt is pontosan tudják, hogy hogyan kombinálják az egyes darabokat. Nézzünk is néhány példát a tavaszi szettekre, amik már most felbukkantak Párizs utcáin!

Trench kabát és balerina cipő

Nem egy szokványos kombináció? Pedig a francia nők már viselik az idei évben újra felfedezett balerina cipőt, amit ideje neked is leporolnod. Mindezt szívesen kombinálják a klasszikus trench kabáttal, ami elegánsabbá teszi az outfitet.

Hosszú szoknya

Nyáron és tavasszal egy kényelmes szandállal is jól mutatnak a midi fazonok, de nemcsak a műbőr, a farmer verzió is hódít. Az időjárás változékonysága miatt sokan még csizmára szavaznak: ebben az esetben egyetlen dologra kell odafigyelni – amit a francia nők is jól tudnak – hogy a csizma szára és a szoknya alja között ne legyen rés.

Élénk kiegészítők

Bár a földszínű szett néhány arany kiegészítővel sokkal elegánsabb hatást kelthet, mint egy nagyon színes szett, néha érdemes az árnyalatok terén is kilépni a komfortzónából. A tavasz pedig tökéletes alkalom arra, hogy elővedd a kedvenc színes táskád vagy cipőd és feldobd vele a szetted.

Széles szárú nadrág

Igaz a hír, miszerint visszatért a skinny jeans, de ez nem jelenti azt, hogy a széles szárú darabokat el kellene törölni a Föld színéről. Épp ellenkezőleg, most mindenki eldönthetni, hogy a testhezálló darabokat részesíti-e előnyben vagy épp a lenge fazonokra szavaz.

Miniszoknya

Nem csak a maxi és midi fazonok aranykorát éljük, hanem a miniszoknyáét is, ami idén újra megengedi, hogy előkerüljenek a lábak. A francia nők egyelőre csizmával, a tavasz beköszöntével fehér zoknival kiegészített loaferrel viselik ezt a darabot.

