4 cipőtrend, amit a minimalista stílus kedvelői imádni fognak idén tavasszal

A tavaszi színek és minták kavalkádjában és a különböző trendek váltakozása során te mindvégig kitartasz amellett, hogy az egyszerűség gyönyörködtet és olyan darabokra esküszöl, amik egy kapszulagardrób tökéletes alapdarabjai lehetnének? Akkor cikkünk leginkább neked szól, vagyis olyasvalakinek, aki az egyszínű, jól kombinálható, fekete és fehér, illetve földszínű darabokat részesíti előnyben. Ennek a stílusnak nagy előnye, hogy kevesebb időt vesz el az embertől, hogy kitalálja a szettjét reggel, hiszen olyan cuccokról van szó, amik nagyon jól variálhatók egymással. Ráadásul emellett még eleganciát is kölcsönöznek a viselőjének, főleg, ha a megfelelő kiegészítőkkel vannak kombinálva. Értelemszerűen ezekhez a visszafogott szettekhez senki sem szeretne extra színű cipőt vagy táskát passzintani, hiszen ezzel épp a harmóniája veszne el az egésznek. Alább mutatjuk is, hogy mire érdemes lecsapnod idén tavasszal, ha a jellemzésünk tökéletesen leírta az öltözködési stílusodat.

Tömör gyönyör

Hiába a formális dress code, te mégsem tudsz megbarátkozni a tűsarkú gondolatával? Nem is kell, ugyanis idén újra menőnek számítanak a tömbsarkú darabok – főleg, ha hegyes orral párosulnak.

Nagyon extra

Idén sem kerülhetjük ki Ariana Grande kedvenc cipőjét, az extra platformmal megálmodott magas sarkút. Lehet imádni vagy utálni, de mindenképp érzelmeket fog kiváltani a többiekből, ha egy ilyen darabban libbensz be valahova.

Loafer másképp

A loafer az egyik legkényelmesebb választás lehet, ha megtalálod a számodra legmegfelelőbb fazont, így bátran válassz belőle magas sarkú verziót, ugyanis a vastag sarka garantálja, hogy kicsit se veszíts a komfortból.

Fonott favorit

Ugye már te is alig várod, hogy melegebbre forduljon az idő és végre elfelejthesd a réteges öltözködést? A lapos talpú szandálok idén is velünk maradnak, a fonott részletek pedig szintén trendinek számítanak majd, miközben visznek egy kis csavart az egyszerű fazonokba.

