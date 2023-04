4 álomszép város Horvátországban, amiről még nem hallottál, pedig leesik az állad tőle

A pszichológusok határozottan egyetértenek abban, hogy az utazás jótékony hatással van a mentális egészségünkre és egyes kutatások szerint az idegen kultúrákhoz való alkalmazkodás fejlesztheti az empátiánkat és még a kreativitásunkat is. Sőt, tanulmányok bizonyítják azt is, hogy már a vakációnk megtervezése is csodát tehet a lelkiállapunkkal: a közelgő kalandról való gondolkodás ugyanis feldobhatja a hangulatunkat, végsősoron pedig boldogabbak leszünk általa. Éppen ezért soha nincs túl korán ahhoz, hogy lefoglald a következő utazásodat és utánanézz az aktuális programlehetőségeknek az általad kiválasztott helyszínen. Horvátország például egész évben változatos és sokszínű úti cél akár nyugodt percekre, akár aktív kikapcsolódásra vágyunk: azonkívül, hogy feltöltheted a D-vitamin készletedet a napfényes tengerparton, lélegzetelállító természetvédelmi parkokban túrázhatsz és még az adrenalinszintedet is felpörgetheted vitorlázás közben. Úgyhogy összegyűjtöttünk neked öt lenyűgöző várost, amit mindenképpen érdemes felvenned a bakancslistádra.

Zadar

A háromezer évnél is idősebb Zadar (Zára) óvárosában szó szerint megelevenedik előtted a történelem, hiszen román stílusú katedrálisok, reneszánsz stílusú épületek és bizánci templomok falai között sétálhatsz. Ráadásul a pszichothriller atyjaként emlegetett rendező, Alfred Hitchcock szerint világszerte Zadarban a legszebb a naplemente: márpedig minden idők egyik legtehetségesebb filmrendezőjének biztosan jó szeme volt a tökéletes helyszínek felkutatásához. És ha mindez nem lenne elég, Zadartól alig egy órányi autóútra helyezkedik el Horvátország legnagyobb természetes tava, a Vransko (Vrana), amely több mint 100 madárfajnak ad otthont.

Fotó: Aleksandar Gospic

Volosko

Európa leggyönyörűbb rejtett drágakövei között tartják számon a tengerparton elhelyezkedő Voloskót, ami egyúttal a gasztronómia szerelmeseinek egyik legkedvencebb célpontja is. Ha szeretnéd belevetni magadat a horvát konyha felfedezésébe, akkor ennél ideálisabb helyet nem is találhatnál a kóstolásra. Na persze érthető, ha a fogások között pihenni szeretnél egy kicsit, amit könnyedén meg is tehetsz a varázslatos Lungomare tengerparti-sétányon, ami egészen Opatija (Abbázia) és Lovran gyönyörű városáig nyúlik.

Fotó: Shutterstock

Ston

Bár szereted a pörgést, azért nyaralás közben inkább csendre és nyugalomra vágynál? Akkor ne is keresgess tovább, mivel Ston szuper helyszín a lelassuláshoz. Sőt, itt valójában szó szerint elzárkózhatsz a külvilágtól, ugyanis Stont egy hatalmas kőfal veszi körül, ami a világ egyik legnagyobb erődítménye. A jó hír pedig az, hogy egyáltalán nem lesz nehéz dolgod, ha készen állsz az elvonulásra: a város Dubrovnikból, valamint Splitből és Zágrábból is egyszerűen megközelíthető.

Fotó: Zoran Jelaca

Makarska

Ha Horvátországra gondolsz, általában Split városa az első, ami eszedbe jut? Nos, alig 60 kilométerre tőle fekszik Makarska, ami legalább annyira megérdemli a figyelmedet. Itt található a Biokovo Természetvédelmi Park „bejárata”, szóval túrafanoknak kifejezetten kötelező úti cél lehet. A Biokovo-hegy legmagasabb csúcsa a Sveti Jure, amely 1762 magasan nyúlik az égbe és csúcsról akár még Olaszország partjait is kiszúrhatod, tehát ennél tökéletesebb panorámát aligha lelnél egy képeslapfotó elkészítéséhez.

Fotó: Plamenko Cvitic / Biokovo Nature Park

Ha nem tudod melyik horvátországi város a leginkább neked való, kattints >> ide, ahol kiválaszthatod a számodra legmegfelelőbb helyet az egyedi igényeid szerint!

Horvátország - tele élettel!