Egy szett a hét minden napjára: Avagy 31 szuper októberi outfitötlet, amit megéri lemásolnod

Októberben általában még szeretünk elől hagyni pár olyan nyári kedvencet, ami egy-két plusz darabal kiegészítve egész jól tudja venni a szezonhoz köthető outfitötletek szülte akadályokat. És az idén még indokoltabb, ugyanis az indián nyár, ha hinni lehet az előrejelzéseknek, egy kicsit kitolódik az 2023-ban, melynek köszönhetően még tovább élvezhetjük nemcsak a lengébb darabok jelenlétét, de a szoknyák sokszínűségét is. Utóbbi annyira sikerdarabnak számít a szezonális választék palettáján, hogy a divatszakértők szerint az elkövetkezendő hónapok egyik legbiztosabb alapdarabja lesz, ebből kifolyólag mi is megpróbáltuk a lehető legtöbbféle szoknyatippet összeválogatni az októberre szánt outfitötlet gyűjteményünkbe. Persze mindezek mellett azért figyeltünk arra is, hogy a cipőkkel és a rétegekkel való játékban is elég támpontot adjunk ahhoz, hogy te is kicsit bátrabban indulj neki a hónapnak, és ne okozzon fejtörést egy utadba akadó újdonság sem.

Kattints tovább és nézd még, hogy milyen outfitötleteket érdemes kipróbálnod idén októberben!

Galéria / 31 kép 31 szuper októberi outfitötlet, amit megéri lemásolnod Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

És ha már ennyire kiemelt figyelmet kaptak a szoknyák, akkor ezt a shoppingválogatásunkat se hagyd ki!

Galéria / 14 kép 7 szoknya, ami mindenhol ott lesz idén ősszel Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.