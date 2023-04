Egy szett a hét minden napjára: Avagy 30 szuper április outfitötlet, amit megéri lemásolnod

Nem is kérdés, az április minden évben feladja a leckét az outfitötletek szempontjából! A márciusban kapott kellemes tavaszi ízelítő után ilyentájt már pont azt gondolnánk, hogy az előttünk lévő hetek még kegyesebbek lesznek majd hozzánk és lassan tényleg elhagyhatjuk azokat a fránya rétegeket, aztán a végén, ha kicsit csalódottan is, de mindig be kell látnunk azt, hogy ez a hónap nem adja olyan könnyen a tavaszt, mint ahogy azt mi elvárnánk.

Ehhez mérten pedig jobb biztosra menni és olyan összeállításokban gondolkodni, amik komfortosak tudnak lenni az egyre melegedő napsütésben, de ha úgy hozzák a frontok, könnyedén elbírnak még pár plusz darabot is. Mi is megpróbáltunk most olyan outfitötleteket hozni, amikben itt-ott már fellehetők azok a szezonális trendek, amik erősen meghatározzák majd a divat alakulását az elkövetkezendő időszakban, miközben nagyon jól illenek bele abba a csapongó hangulatba, ami az áprilist annyira jól jellemzi, hogy talán már elképzelni se tudjuk őt máshogyan.

Kattints tovább és nézd még, hogy milyen outfitötleteket érdemes kipróbálnod idén áprilisban!

