Egy szett a hét minden napjára: Avagy 30 szuper novemberi outfitötlet, amit megéri lemásolnod

Novemberre már általában eljutunk oda, hogy ruhatárunk nagy részét a hidegebb idő szellemében életre keltett textúrák és szabásvonalak teszik ki, és miközben próbálunk tökéletesen alkalmazkodni az időjáráshoz, aközben a keressük az összes olyan kreatívan összerakott outfitötletet, aminek aztán mi is nagy hasznát vesszük.

És hogy melyek éppen a vezető trendhullámok? A 2000-es évek stílusvilágra továbbra se nagyon akar magunkra hagyni minket, ahogy a múltidézés minden lehetséges formája is kimondottan élvezi a modern kor figyelmét. Az újragondolt régi ötletek mellett újfent olyan színek kerülnek most előtérbe, amik bár nagyon jól simulnak bele a sokszor már hűvösebb mindennapokba, de szerencsére nem szeretnék uralni a teret, így kellő helyet engednek a látványosabb árnyalatoknak is. Novemberben sem kell lemondani a feltűnő megoldásokról, ahogy az érdekes és ízlésesen lenyűgöző outfitötletekről sem!

Kattints tovább és nézd még, hogy milyen outfitötleteket érdemes kipróbálnod idén novemberben!

Az InStyle magazin írása.