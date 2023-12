Nem menő már a nude köröm! Íme 30 manikűrtipp a télre, amibe bele fogsz szeretni te is helyette

A karácsony amellett, hogy az egyik legmeghittebb ünnepünk, az egyik leginspirálóbb is, melynek hangulata belengi az egész szezont. Legyen szó bármilyen művészetről, divatról, vagy akár a szépségiparról, mindent meghatároz ilyenkor a ragyogás, az elegancia, a melegség. Így van ez a manikűrtrendekkel is, ahol ha beköszönt a tél, határ a csillagos ég. Éppen ezért, összegyűjtöttük a 2023/24-es tél legmenőbb körömtrendjeit, melyekből te is inspirálódhatsz akár az ünnepekre, akár a következő hónapokban! Az biztos, hogy idén sem tudunk ellenállni a csillogásnak, és a téli motívumoknak, de helyet kaptak a listán a minimalista és újszerű francia megoldások is, a nude manikűröknek pedig ideje tényleg egy időre búcsút mondani, a szakértők szerint egy ideje már a trendek terén amúgy is más szelek fújnak, a bézses megoldásoknak pedig erre a szezonra tényleg leáldozott.

De hogy mit viselj a nude helyett? Kattints galériánkra és nézd meg a legszebb manikűrtippeket a télre!

Az InStyle magazin írása.