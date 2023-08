3 gyönyörű pink Barbie koktél, amit el kell készítened a nyár folyamán

Van, akinél már elérte a tűréshatárt a Barbie-mánia és legszívesebben túllépne már ezen az érán, míg más most kezdi beleélni magát a rózsaszín viselésébe, miközben magába szívja a film fő üzenetét. A Barbiecore nem egy újkeletű dolog, már évek óta jelen van és erősebb hullámokban mindig vissza-visszatér, főleg a nyári időszakban. A Barbie baba viszont most még nosztalgiázásra is hív, ami igencsak jóleső dolog tud lenni a lélek számára, persze csak akkor, ha nincs túltolva. Természetesen a TikTokot is elárasztották a Barbie inspirálta videók, többek között a receptek is. Most 3 koktél receptet hoztunk neked, hogy megszínesítsd a baráti összejöveteleket, vagy csak simán elkészítsd magadnak és laza péntek estéhez, íme:

Recept Elkészítési idő: 5 perc

1 személyre Barbie Margarita Hozzávalók jég

2 cl citromlé

2 cl narancslikőr

2 cl licsi ital

sárkánygyümölcs

tequila

cukor 1. lépés

A jeget, a citromlét, a narancslikőrt, a licsi italt (ez lehet ital, lé vagy szirup is), a sárkánygyümölcsöt öntsd el mixerbe, majd húzd fel az egészet egy kis tequilával. 2. lépés

Alaposan rázd össze a keveréket. 3. lépés

Készíts a pohár szélére cukros bevonatot: mártsd citromlébe a pohár szélét, majd cukorba, így tökéletesen megragadnak rajta a kristályok. 4. lépés

Tegyél sok jeget a pohárba, majd öntsd rá egy szűrőn keresztül az elkészült koktél keveréket. A jeget, a citromlét, a narancslikőrt, a licsi italt (ez lehet ital, lé vagy szirup is), a sárkánygyümölcsöt öntsd el mixerbe, majd húzd fel az egészet egy kis tequilával.Alaposan rázd össze a keveréket.Készíts a pohár szélére cukros bevonatot: mártsd citromlébe a pohár szélét, majd cukorba, így tökéletesen megragadnak rajta a kristályok.Tegyél sok jeget a pohárba, majd öntsd rá egy szűrőn keresztül az elkészült koktél keveréket.

Recept Elkészítési idő: 5 perc

1 személyre Barbie Mimosa Hozzávalók pink ehető csillámpor

3 cl málnás vodka

1 dl rózsás limonádé

1 dl prosecco

fagyasztott málna 1. lépés

Szórj egy kis ehető csillámport a pezsgős pohárba, majd jöhetnek bele a hozzávalók is szépen sorban. A végén kerüljön bele a fagyasztott málna. 2. lépés

Egy kis keverés után pedig már látszik is a varázslat. Szórj egy kis ehető csillámport a pezsgős pohárba, majd jöhetnek bele a hozzávalók is szépen sorban. A végén kerüljön bele a fagyasztott málna.Egy kis keverés után pedig már látszik is a varázslat.

Recept Elkészítési idő: 5 perc

1 személyre Pezsgős Barbie koktél Hozzávalók jég

fagyasztott sárkánygyümölcs/málna

1 dl pezsgő

1 dl rózsás limonádé

1/2 dl fehér szőlőlé

1/2 dl mangólé 1. lépés

Mindent keverj össze, tegyél egy kis jeget a pohárba és díszítsd cukorral és citrommal. Mindent keverj össze, tegyél egy kis jeget a pohárba és díszítsd cukorral és citrommal.

Erről is nagyon fontos beszélni:

Galéria / 4 kép Így hat a Barbie film a nők mentális egészségére Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Te tudod, melyik babáért volt oda a világ, amikor megszülettél?

Galéria / 18 kép Ez a Barbie baba volt a legmenőbb a születési évedben Megnézem a galériát