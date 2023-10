3 ok, amiért a Netflix Vak Szerelem műsorában nem maradnak együtt a párok

A Vak Szerelem (Love Is Blind) a Netflix egyik legsikeresebb sorozata az egész világon – több, mint 30 millióan nézik, és itthon is egyre többen függnek rá a kapszulás ismerkedésre. Sokan nagy izgalommal várjuk, hogy kik maradnak együtt, de az arányok nem a legbíztatóbbak.

A szerelem tényleg vak?

A Vak Szerelem egy olyan társkereső műsor, amiben húszas-harmincas éveikben járó nők és férfiak ismerkednek anélkül, hogy látnák egymást. Néhány napjuk van arra, hogy egy falon keresztül, egymás hangját hallva kialakítsanak kötődést – olyat, amit elég erősnek éreznek ahhoz, hogy eljegyezzék egymást. A lánykérés látatlanban történik, ez a záloga annak, hogy személyesen is találkozhassanak. A találkozást követően néhány nap előrehozott nászút következik, ahol kideríthetik, van-e fizikai vonzalom, majd jön az együttélés a műsor által biztosított lakásban, végül, a történetük az oltárnál zárul: a pároknak hivatalos esküvőt rendeznek, a családjuk, barátaik körében, ahonnan vagy házaspárként távoznak, vagy rendszerint sírva, külön.



A műsort társadalmi kísérletnek nevezik, ahol az a mondás, hogy arra igyekeznek rájönni, hogy a szerelem tényleg vak, vagy sem: azt a feltevést vizsgálják, hogy az érzelmi kapcsolat képes-e mindent felülírni. A Love Is Blind olyan párkereső műsor, ahol a fizikai tényezőket kiiktatva olyan emberekkel is kapcsolatot alakíthatnak ki a résztvevők, akikkel a való életben meg sem próbálták volna. A műsor az egész világon nagyot ment és megy, már az 5. amerikai évadon vagyunk túl, de van brazil és japán változat is. Az amerikai változat egyértelműen cáfolja, hogy a szerelem vak lenne, és bár a brazil verzióban rendszerint többen házasodnak - ami jó eséllyel azért van, mert Dél-Amerikában érzelmesebbek az emberek, és a család is jobban fókuszban van -, de ott sem lehet azt mondani, hogy sok a happy end. Persze, ettől a műsor még érdekes, és a casting cég szinte folyamatosan keresi a jelentkezőket, azaz lesznek további évadok. De miért is nem vak a szerelem?

A vágyott és a valódi énkép sokszor eltér

Amy Morin pszichoterapeuta szerint az érzelmi kapcsolat kulcsfontosságú az egész életen át tartó szerelemhez, de több oka van annak, hogy a kísérlet a legtöbb ember számára nem működik. Az egyik ok a pszichológus szerint az, hogy amit a résztvevők magukról mutatnak, nem feltétlen fedi a valóságot. Ez nem azt jelenti, hogy bárki is megjátsza magát, csupán arról van szó, hogy nem biztos, hogy mindenki reálisan látja magát. Erre tökéletes példa az, amikor valaki szenvedélyesnek vallja magát, miközben valójában túlreagál dolgokat, vitákat generál, és nehézkes vele a kommunikáció.



Persze, ez egy hagyományos ismerkedés során is félrevezető lehet, de mivel a műsorban csak a hang az, amibe a párok kapaszkodni tudnak, ráadásul egy steril környezetben, nagyobb annak a jelentősége, hogy ki, mit mond magáról. A szakember szerint a résztvevők gyakrabban írják le magukat olyannak, amilyenek szeretnének lenni, azaz egy vágyott képet festenek magukról. Az online társkeresőhöz hasonlóan a Love Is Blind is lehetővé teszi az emberek számára, hogy önmaguk korrektúrázott változatát mutassák be.

Egy elszigetelt környezetben nem derül ki, hogyan viselkedünk a való életben

A valódi megismerést a mesterséges környezet is gátolja. A párok egy elszigetelt közegben hoznak párkapcsolati döntéseket, nem a való világban. Az ismerkedők nem látják egymást, csak a másik hangját hallják, miközben egy fal választja el őket. A kapszuláknak nevezett szobák célja, hogy bensőséges közeget teremtsen, hogy a résztvevők el tudjanak lazulni, és könnyebben alakítsanak ki kapcsolatokat. Ez kétségtelenül működik is, azonban a pszichológus – és a műsor tapasztalatai – szerint a lelki egymásra hangolódás önmagában nem elég egy jól működő kapcsolathoz. Amikor valakivel ismerkedünk, látjuk a saját környezetében, hétköznapi helyzetekben, azonban a műsor során ez nem történik meg. A résztvevők néhány héten keresztül nem a saját környezetükben élnek, nem tapasztalják meg, hogyan kezeli a másik a napi stresszt.



Emellett hiányoznak a kompatibilitás megállapításához szükséges információk is, és az ahhoz szükséges információ is, hogy lássák, valóban elkötelezettek-e egymás iránt. Könnyű azt mondani, hogy elkötelezett vagy, amikor a falon keresztül beszélsz, de sokkal nehezebb kimutatni, bebizonyítani a való világban, ahol számos akadály lehet. Sokan egy mesebeli közös életről fantáziálnak a falon keresztül, közös gyerekről is szó esik, aztán találkoznak, eltelik néhány nap, és mindezeket már felül is írták a hétköznapi helyzetek során tapasztalt problémák.



A másik fontos tényező egy ismerkedés során az időfaktor. A résztvevőknek néhány napjuk van arra, hogy kötődést alakítsanak ki, és bár vannak mélyebb beszélgetések, de lássuk be, pár nap alatt nem sokat tudnak meg egymásról – főleg, ha nem a megfelelő kérdéseket teszik fel egymásnak a párok. Az emberi agy úgy működik, hogy a hiányzó információkat igyekszik pótolni, ami egy ismerkedés során rendszerint jobb, mint a valóság. Azaz egy túlidealizált képet alkotnak meg a résztvevők egymásról – akkor is, amikor azt mondják, nem várnak semmit. A kevés idő alatt nagy nyomás nehezedik a résztvevőkre, ráadásul egy életre szóló döntést kell hozzanak, miközben a valóság az, hogy a legtöbb párnak nincs elég információja ahhoz, hogy képes legyen felelősséggel dönteni.

Érzelmi egymásra találás vs. fizikai vonzalom

Az első személyes találkozás alkalmával sokan még a kapszulákban megéltek miatt nem tulajdonítanak nagy jelentőséget a külsőnek, de az előrehozott nászút, majd a közös együttélés során már nem tudják titkolni, ha nincs meg a vonzalom. A terapeuta kiemeli, hogy az érzelmi egymásra hangolódás nagyon fontos, de a fizikai vonzalom is. Ez választja el a barátságokat a romantikus kapcsolatoktól.



A kémia magában foglalja azt az extra szikrát, amely segít a pároknak szexuális vonzalmat érezni egymás illata és megjelenése iránt. Kulcsfontosságú elem, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Nem egy esetet látni a műsorban, hogy azok között, akiknél érzelmi kapcsolat alakult ki, fizikai vonzalom nincs. A terapeuta kiemeli, hogy attól, hogy valaki nem vonzódik a másikhoz, még nem jelenti azt, hogy sekélyes.



Habár, a nézettséggel nincs gond, ilyen tekintetben népszerű a műsor, de ha azt nézzük, hány pár házasodik, és hány marad együtt, arról már nem a siker szó jut az eszünkbe. A szakember szerint egy párterapeuta bevonása sokat segíthetne a résztvevőknek. Megtanulhatnák, milyen kérdéseket érdemes feltenni a másiknak, amikből jobban kiderülhet, valóban összeillenek-e. Hiszen nem egyszer látunk olyan jeleneteket, amiket a résztvevők jelentőségteljesnek élnek meg, és kapcsolódást éreznek, miközben épp arról beszélnek, hogy mindketten szeretnek utazni, vagy hogy mindketten ugyanazt az ételt szeretik – vagyis az ismerkedés szempontjából teljesen lényegtelen dolgokra alapoznak. A pszichológus szerint ez mellett több időre is szükség lenne a való életben a pároknak, hogy abban a környezetben randizzanak, amiben élnek.

