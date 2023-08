Annak ellenére, hogy az idei nyár nem bővelkedett az elviselhetetlen kánikulákban, mégis volt néhány igazán meleg nap, mikor is jól jött volna minden lakásban egy hűsítő klímaberendezés. Azonban miután ez számos otthonban nem található meg, így összegyűjtöttünk olyan tippeket, melyek segítségével akár légkondi hiányában is le tudod hűteni még a legforróbb panellakást is.