3 dzseki, ami már nem lesz divatos 2024 tavaszán - mutatjuk, mik jönnek helyettük!

Lassan, de biztos búcsút inthetünk a nehéz télikabátoknak, hogy aztán végre ismét köreinkbe köszönthessük a rétegekkel is nagyon jól bánó dzsekiket.

Az elmúlt években is mindig olyan darabok kapták meg a főszerepet, amik viszonylag problémamentesen tudtak beolvadni a már meglévő gyűjteményünk darabjai közé, így szerencsére nekünk sem okozott sok fejfájást az ezzel járó átállás sem. 2024 tavaszán sem lesz ez másként, hiszen ezúttal is olyan dzsekik kerülnek előtérbe, amiket szívesen variálunk majd addig, ameddig az időjárás lehetővé teszi - és ki tudja lehet, hogy ősszel is velünk maradnak!

Következzen tehát 3 dzseki, amivel garantáltan nem lőhetsz mellé ebben a szezonban, és 3, amit most egy ideig felejts el!

Érdekel még, hogy mely trendektől veszünk búcsút egy időre 2024 tavaszán? Íme!

Az InStyle magazin írása.