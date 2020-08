Az alábbi 3 csillagjegy szülöttei a legszuperebb tesók: szerencsés vagy, ha a tiéd is köztük van

1. Mérleg

Általánosságban is lehet mondani, hogy a Mérlegek igazán kiegyensúlyozott emberek. Ez a tulajdonságuk már önmagában hozzásegíti őket ahhoz, hogy a testvér szerepet is szuperül betöltsék: segítőkészek, jó tanácsadók, és nagyon jó beszélgetőpartnerek. Neki tényleg bármit elmondhatsz, mert meghallgat, és ritkán kritizál, sőt, általában a konfliktusokat is kerüli. Sosem lopja el tőled a reflektorfényt, és mindig támogat az újabb ötleteidben, még akkor is, ha azok egy kicsit légből kapottak. Szerencsés vagy, ha Mérleg jegyű a tesód!

2. Halak

Egy Halak jegyű testvér őrülten gondoskodó és szeretettel teli, ezt pedig folyton tudtára is adja a másiknak. Ő az, aki szívesen posztol közös fotókat az Instára veled, mert nagyon büszke rád, és mindig elsőként lájkolja a bejegyzéseidet, mindegy, mit teszel ki. Szuper hallgatóság, és mivel nagyon empatikus, biztos, hogy minden problémádat sajátjaként kezeli, úgyhogy sosem kell egyedül érezned magad. Ha egy szakításon mész keresztül, ő tutira minden nap keres téged, és bármit elkövet, csak hogy jobb kedvre derítsen.

3. Rák

A Rák jegyben született emberek érzelmileg hatalmas támogatást nyújtanak testvéreiknek, őszinték, és mindig nagyon családközpontúak. Ő sosem hagyná ki a szülinapodat, ott van a ballagásokon, és fontos neki, hogy időnként csak úgy összeüljetek, és személyesen nosztalgiázzatok a gyerekkori csínytevéseitekről. Kizárt, hogy akár egy hét is elteljen anélkül, hogy legalább telón ne beszélnétek, és mivel nagyon figyel rád, tuti, hogy minden karácsonykor a legjobb ajándékokkal lep meg. Ő nem csak a tesód, de egyben a legjobb barátod is!

Milyen anyuka leszel a csillagjegyed alapján? Önismeret Nem érdekel Elolvasom

És ha már csillagjegyek, a horoszkópotokhoz tartozó filmet feltétlenül nézzétek meg együtt egy mozizós estén!

Galéria / 12 kép Ez a romantikus film illik hozzád a csillagjegyed szerint Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria