Eláll a lélegzet! Mutatjuk a 2024-es Oscar-díjátadó legcsodásabb ruhakölteményeit

Vasárnap este lezajlott az év legjobban várt vörös szőnyeges eseménye, az Oscar-gála. A díjátadó szezon ismét régi fényében ragyog, a tegnapi nap pedig igazi ünnep volt most Hollywoodnak, az elmúlt évek komoly megpróbáltatások elé állították a szakmát, ám az elmúlt időszakban rengeteg zseniális alkotás került bemutatásra, végre ismét pezsgett az élet a vörös szőnyegen, és persze szemkápráztató ruhakölteményekből sem volt hiány!

Évtizedek óta az Oscar-díjátadó vörös szőnyege - ami idén szó szerint vörös volt - a legfontosabb mind közül, hiszen ebben az esetben tényleg hatással van a trendekre, hogy mit viselnek a legcsinosabb hírességek. Nos, ha hihetünk nekik, akkor ez az év nem a színekben gazdag kavalkádról fog szólni, a vörös szőnyegről ugyanis hiányoztak a vibráló árnyalatok, helyettük a klasszikus fekete, a fehér, és a fémes hatású anyagok, no meg a nőies vonalak gyűrűjében zajlott a gála, hiszen nem lehetett nem észrevenni, hogy a legtöbbeket a túlzások elkerülték, a kevesebb néha több elve alapján sokkal inkább a letisztult, alakkövető megoldásoké volta főszerep egy-egy izgalmas csavarral. Ahogy mindig, most is összeállítottunk egy toplistát a legjobban öltözött sztárokról, de hogy kit szavazunk meg a legstílusosabbnak, abba már neked is van beleszólásod!

Nézd meg, ki miben érkezet a 2024-es Oscar-díjátadóra, és ne felejts el utána szavazni!

Galéria / 15 kép Ők voltak 2024-ben az Oscar-díjátadó legjobban öltözött sztárjai Megnézem a galériát

Szerinted ki volt a legstílusosabb? Ne felejts el szavazni! Carey Mulligan Emma Stone America Ferrera Eva Longoria Lupita Nyong'o Zendaya Anya Taylor-Joy Kirsten Dunst Michelle Yeoh Margot Robbie Gabrielle Union Florence Pugh Jennifer Lawrence Charlize Theron Hailee Steinfeld Megosztom az eredményt

Az InStyle magazin írása.