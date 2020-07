A humor azonban sok mindenen átsegít, így gondolják ezt a mémgyárosok is világszerte. Összegyűjtöttük most a legviccesebbeket, lapozd át őket a galériában te is!

Az eddigi legviccesebb mémek a karanténról bűnösélvezet Nem érdekel Elolvasom

A koronavírus-járvány rengeteg változást hozott az életünkbe. A kijárási korlátozásoktól kezdve a távoktatásig az életünk több területén is új helyzetek tömegéhez kellett alkalmazkodnunk. Az internet népe most sem állt le, és ezekkel a vicces mémekkel oldja a feszültséget 2020-ban:

Galéria / 13 kép Íme a legviccesebb mémek 2020-ról Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria