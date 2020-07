Még nem késő beszerezni 2020 legdögösebb fürdőruháját

A Pinterest szerint az idei szezon legmenőbb darabja a leopárdmintás fürdőruha, amire elképesztően sok keresés érkezik. Az erre vonatkozó böngészések száma tudniillik az elmúlt évben több mint 445 százalékkal nőtt. Igen, jól olvastad! A szakértők ráadásul arra számítanak, hogy ez a szám még tovább fog nőni az elkövetkezendő időszakban.

Nem nehéz belátni, hogy ez a vadító print miért is olyan népszerű. A bézs, a barna és annak különböző árnyalatai minden bőrtónuson jól mutatnak. Maga a minta pedig izgalmas, dögös, vadító, nem túlságosan fiatalos, de nem is öregít. Számos különböző, foltos variációja létezik, és minden fürdőruha fazonon jól mutat, legyen az klasszikus, sportos bikini, vagy egy kétrészes darab. Arról nem is beszélve, hogy más népszerű mintákkal, például a vízszintes csíkozással ellentétben nem erősíti az alkatot.

Összegyűjtöttünk néhány remek leopárdmintás darabot, amit érdemes lehet beszerezned a nyár utolsó heteire, hiszen biztos lehetsz benne, hogy évekkel később is ugyanilyen szívesen viseled majd a strandon.

Forrás: purewow

